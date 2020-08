Il y aura du public au GP de Toscane de Formule 1 !

Enfin une petite éclaircie du côté du championnat du monde de Formule 1 ? Peut-être. En effet, le Grand-Prix de Toscane, sur le circuit du Mugello, devrait se dérouler avec du public. En effet, selon les dernières informations, l’épreuve italienne pourra accueillir 3000 personnes dans ses gradins, du 11 au 13 septembre prochains.

De quoi redonner le sourire aux tifosis, qui pourront venir applaudir et soutenir la Scuderia Ferrari. Qui, d’ailleurs, en aura bien besoin, compte-tenu de sa méforme chronique cette saison. Attendons toutefois la confirmation au moment de l’événement, un revirement n’étant jamais à exclure, selon la progression -ou non- du nombre de cas touchés par le coronavirus, d’ici-là.

