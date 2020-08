Indy 500 : Andretti en pole, Sato en 1ère ligne, Alonso en 9ème ligne

Lorsqu’une course mythique comme les 500 Miles d’Indianapolis renoue avec son glorieux passé, en consacrant un membre de la famille Andretti en qualifications, forcément, l’affiche est belle. En effet, pour la première fois de sa carrière, Marco Andretti (Andretti-Herta Racing) a décroché la pole position de l’ Indy 500, en Indycar. Le petit-fils du vainqueur de l’édition de 1969 aura l’occasion de succéder à son illustre ancêtre.

Marco Andretti a donc remporté la bataille des Honda, puisque sur les neuf qualifiés pour la « super-pole » (pour européanisé le principe), huit étaient propulsés par le bloc japonais. Derrière le poleman, Scott Dixon (Chip Ganassi) s’est qualifié en première ligne, aux côtés de Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan). Sa meilleure qualification personnelle sur cette épreuve. Veekay, seul représentant du clan Chevrolet, prend la quatrième place avec, dans son sillage, Hunter-Reay, Hinchliffe, Palou, Rahal et Rossi.

It was a front row kind of day for @TakumaSatoRacer!

The 2017 #Indy500 winner notched a career-best starting position with today’s P3 run, and it’s just his second time starting in the top-5 at Indy.

When was the last time? 2017.#INDYCAR | @RLLracing pic.twitter.com/DmLQJYjHFl

— Indianapolis Motor Speedway (@IMS) August 16, 2020