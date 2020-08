Indycar : Dixon s’impose en C1, devant un Sato survolté à Gateway

Décidément, Takuma Sato est particulièrement affûté cette année ! Ainsi, moins d’une semaine après sa victoire sur l’Indy 500, le Japonais a brillé, une fois de plus, dans le championnat Indycar. Deuxième sur le tracé de Gateway, le pilote du Team Rahal Letterman Lanigan termine sur les talons de Scott Dixon, qui conforte sa place de leader au classement des pilotes.

Dixon solide leader, Sato en challenger ?

Vainqueur pour la quatrième fois de la saison, Scott Dixon parait bien parti pour décrocher le titre en Indycar, cette année. Car avec, désormais, 117 points d’avance sur Newgarden, le pilote américain a le temps de voir venir…Mais un peu plus loin, c’est Takuma Sato qui réalise un beau rapproché. Effectivement, quelques jours après sa victoire aux 500 Miles, le nippon est parvenu à prendre la deuxième place de la course 1 de Gateway, devant O’Ward.

Chose qui lui permet de revenir au 4ème rang, au championnat. Sachant qu’aujourd’hui, à l’occasion de la course 2, « Taku » partira cette-fois en pole position. Un nouvel exploit au sein d’une équipe qui ne fait pas partie des écuries de pointe, en Indycar. Bien sûr, une victoire lui permettrait d’accéder au podium général et virtuel du championnat 2020.

Mais pour en revenir à la course qui s ‘est tenu ce samedi soir 20 août, notons aussi, au cinquième rang, la belle prestation de l’ex-pilote de Formule 1 Marcus Ericsson. Il termine l’épreuve derrière Colon Herta mais devant Veekay, Hunter-Reay, Rosenqvist, Kanaan et Daly, qui complète le top dix. Rendez-vous dans la soirée, pour suivre la course 2.