IndyCar : Newgarden intouchable en Course 1 à Indianapolis

Josef Newgarden remporte la Course 1 au Grand Prix d’Indianapolis d’IndyCar. Simon Pagenaud prend le 16e rang, Sébastien Bourdais le 21e.

Parti deuxième sur la grille, Josef Newgarden a attendu le 60e tour pour saisir sa chance. Dans les échappements de Colton Herta, il a profité d’une erreur de ce dernier pour s’emparer de la tête. Définitivement leader quelques tours plus tard, il franchissait la ligne pour enlever son troisième succès de la saison.

Derrière le pilote Penske, Alexander Rossi et Rinus VeeKay ont terminé roue dans roue à près de 15 secondes. Après avoir signé sa première pole, ce dernier a réalisé son premier podium. De quoi bien entamer ce double-header d’Indianapolis.

Les bleus étaient pour leur part moins à la fête hier. Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais ont terminé respectivement 16e et 21e, incapables de se mêler à la bagarre aux avant-postes. Bourdais, qui effectuait son retour dans le peloton IndyCar, regrettait « un rythme pas assez bon pour viser quoi que ce soit » dans des propos rapportés par AutoHEBDO.

Avec ce succès, Josef Newgarden revient à 40 unités du leader du championnat, Scott Dixon seulement neuvième hier. Le Néo-Zélandais comptait 72 points d’avance avant cette manche. S’il ne reste que deux courses à disputer (la première ce samedi puis la seconde à Saint-Petersburg le 25 octobre), il lui faut pas trop perdre en performance.

Dixon peut toutefois prétendre au sacre dès ce soir. Pour ce faire, il lui faudra compter 54 points d’avance sur son plus proche rival. Rendez-vous ce samedi 3 octobre à partir de 20h30 pour suivre cette deuxième course à Indianapolis.

Yesterday my first POLE! Today my first PODIUM! I like this weekend so far… @ECRIndy @IndyCar pic.twitter.com/97o4OTjD4X

— Rinus VeeKay (@rinusveekay) October 2, 2020