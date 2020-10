IndyCar : Power s’impose en Course 2, Newgarden garde espoir

Will Power remporte la deuxième course du Harvest GP d’IndyCar sur le circuit routier d’Indianapolis. Josef Newgarden, vainqueur de la première manche, garde espoir de jouer le titre.

Parti depuis la pole position, l’Australien a dominé les trois premiers quarts de la course. Rattrapé par Colton Herta, il a fini sous l’intense pression du pilote Andretti Autosport. Les deux hommes ont franchi le drapeau à damier séparés par seulement huit petits dixièmes. Alexander Rossi a pris la troisième place.

Derrière ce trio, Josef Newgarden termine quatrième. Parti huitième, le vainqueur de la première course peut s’estimer satisfait de ce résultat. Il reprend quelques points à Scott Dixon, seulement huitième. 32 unités les séparent, avant la manche finale. Pour la 15e année de suite, le titre va donc se décider dans l’ultime épreuve.

Du côté des Français, la course a encore été compliquée. Simon Pagenaud a toutefois effectué une superbe remontée, de la 19e à la 10e place. Parti 21e, Sébastien Bourdais a pris le 18e rang pour son week-end de retour dans la catégorie.

Rendez-vous le 25 octobre sur le circuit de Saint-Petersburg pour la finale du championnat IndyCar.

Just a fantastic day. I'm over the moon to have the @Verizon @TeamChevy back in Victory Lane, especially here at @IMS. 🏆🏁

— Will Power (@12WillPower) October 3, 2020