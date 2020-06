Indycar (réel) : Dixon s’impose, Pagenaud P2 pour la reprise !

C’est logiquement sans spectateurs qu’a eu lieu le premier événement de la saison Indycar cette année, avec le Grand Prix de Forth Worth. Et alors que Takuma Sato ne prenait pas le départ après un crash en essais libres, Scott Dixon, lui, ne manquait pas son retour, en gagnant avec autorité. Beaux débuts aussi pour Simon Pagenaud, deuxième de cette course.

Indycar : lancement idéal pour Simon Pagenaud

Que cela fait du bien ! Une catégorie majeure dans le sport automobile a donc retrouvé les circuits (réels -oui, il faut désormais le préciser) le week-end dernier. Un bol d’air frai venu des USA, après la Nascar il y a quelques jours. Et sur le tracé de Forth Worth, Scott Dixon s’est montré le plus affamé, en gagnant l’épreuve d’ouverture. Derrière, Pagenaud profitait d’une erreur de Rosenqvist en fin de course pour récupérer la seconde place sur le podium.

Hosef Newgarden complétait le podium suivi dans l’ordre de Veach, Carpenter, Daly, Herta, Hunter-Reay, Askew (premier rookie), Kanaan, Kimball et O’Ward.

