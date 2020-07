Indycar – Rosenqvist remporte la C2, Rossi P3, Ericsson quatrième

Finalement, un pilote sera parvenu à mettre fin à l’hégémonie de Scott Dixon, dans le championnat d’Indycar 2020. Vainqueur des trois premières manches -et notamment de celle courue samedi soir dernier- l’Australien n’a pris que la 12ème place, juste devant Simon Pagenaud.

Oui, Scott Dixon a fini par laisser une victoire à l’un de ses rivaux…Mais pas n’importe lequel puisque c’est son coéquipier au sein du Chip Ganassi Racing Honda qui a triomphé, Felix Rosenqvist. Sur le tracé de Road America. Sur la seconde marche du podium c’est le pilote Mclaren Patricio O’Ward qui s’est illustré. Troisième, Alexander Rossi plaçait un second moteur Honda sur la boite.

Derrière l’ex-pilote de Formule 1, un autre ancien de la catégorie reine en Europe terminait au pied du podium, Marcus Ericsson en l’occurrence. Le Suédois devançait dans l’ordre, Herta, Ferrucci, Palou et une autre vieille connaissance de la F1, Takuma Sato, huitième de l’épreuve. Newgarden et Kimball complétaient le top dix dans cet ordre. Prochain rendez-vous avec l’Indycar, le week-end prochain, avec deux courses dans l’Iowa.

Felix Rosenqvist scored his first career NTT INDYCAR SERIES victory in the #REVGroupGP presented by AMR Doubleheader Race 2 on Sunday, July 12 at @roadamerica.

