Indycar : Sébastien Bourdais signe pour une saison complète !

Voilà un petit moment que nous attendions de bonnes nouvelles de Sébastien Bourdais (en Indycar). Mais sans y croire outre-mesure, compte-tenu de la situation économique actuelle, après la pandémie. Alors, cette officialisation de l’engagement du pilote tricolore à temps complet, pour la saison 2021, constitue une excellente nouvelle et une petite surprise !

C’est via les réseaux sociaux que l’écurie AJ Foyt a annoncé la nouvelle. Où plutôt, les nouvelles ! Effectivement, en plus d’avoir trouvé un accord avec l’écurie engagée en Indycar pour courir l’an prochain, toute la saison, le Français sera aussi de retour pour trois manches, cette année. Il sera donc au volant de sa monoplace pour les trois dernières manches du championnat en cours.

« Je suis sincèrement heureux de pouvoir disputer ces trois ultimes reniez-vous en 2020. .2020 a été une année bien étrange pour le moment et j’ai hâte de pouvoir retrouver le cockpit de la Dallara à moteur Chevrolet n°14. »

🚨BREAKING🚨

We’re excited to announce that @BourdaisOnTrack will be back with us full-time in 2021 driving the No. 14 @TeamChevy @IndyCar!

What’s more, he’s making his debut in the #HarvestGP @IMS next month!

Read: https://t.co/RNcOHCByCB#SB14 | #BackOnTrack | #INDYCAR pic.twitter.com/QGSkPEWUJ0

— AJ Foyt Racing (@AJFoytRacing) September 15, 2020