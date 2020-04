Interview d’ Esteban Ocon : « Les objectifs n’évoluent pas »

S’il s’autorise quelques aventures et compétitions virtuelles, Esteban Ocon reste concentré sur ses objectifs. Alors que la saison 2020 de Formule 1 tarde à démarrer, nous avons pu l’interviewer ce 14 avril.

Esteban Ocon, pilote officiel Renault F1

LMSA : Vous avez récemment participé au Renault Vitality GT Sport Show, avec une belle 3e place à la clé. Comment cette épreuve s’est-elle passée? Que vous a-t-il manqué pour l’emporter?

Une belle 3e place, je ne sais pas… j’aurais aimé la victoire bien sûr (rires). Malheureusement j’ai été pris dans un crash lors de la deuxième course. Mais c’était sympa, on a bien rigolé et c’est un ami qui a gagné donc c’est cool pour lui.

LMSA : Depuis le début du confinement, on vous voit beaucoup évoluer sur Gran Turismo. Quelle est la prochaine épreuve que vous disputerez?

Je vais faire une course demain (le 15 avril pour le GP l’Equipe, Ndlr), elle sera sûrement diffusée en fin de semaine. C’est avec un pilote de F1 qu’on organise ça donc ça risque d’être cool. On va voir, pour l’instant, je n’en dis pas plus !

LMSA : On vous découvre un véritable intérêt pour les jeux vidéo. Est-ce nouveau ou est-ce que vous jouez aussi pendant la saison régulière?

J’ai toujours aimé les jeux vidéo, c’est un environnement incroyable, très compétitif. Depuis que j’ai 5-6 ans je joue à Gran Turismo (il a débuté avec Gran Turismo 3, Ndlr). J’ai suivi l’évolution, je suis passé sur PC un temps avant de revenir récemment sur GT Sport. Aujourd’hui, j’ai la chance de jouer avec certains des meilleurs sur Gran Turismo et c’est un plaisir de pouvoir faire des compétitions avec eux.

LMSA : Cela fait plus d’un an que vous n’avez plus disputé de course de F1. Être sorti du rythme de pilote de Grand Prix peut-il vous aider à mieux gérer la longue l’attente que nous vivons actuellement?

Je ne sais pas, en tout cas c’est clair que c’est long pour moi de ne pas avoir couru depuis aussi longtemps. On a l’impression qu’un peu tous les éléments se déchaînent pour que je ne puisse pas reprendre la course. Mais là c’est différent, c’est clair que c’est une crise sanitaire énorme que l’on est en train de vivre, je pense que c’était la bonne décision de pas faire Melbourne. C’était plus sûr, il y a un temps pour tout et j’espère reprendre le plus vite possible, et plus tôt que ce qui est dit.

LMSA : A l’heure actuelle, les équipes de F1 sont déjà en trêve. Que signifie la trêve, pour un pilote. Qu’avez-vous le droit de faire ou non avec Renault pendant cette trêve?

Alors on est confinés pour le moment, donc c’est difficile de faire des choses (rires). Ce qui reste ouvert c’est les services marketing, médias. Tous ces gens qui sont en contact avec moi pour organiser les courses virtuelles, par exemple, peuvent travailler. Mais l’usine est fermée, il n’y a pas de développement, les gens ont un accès limité à leur e-mail de travail, donc c’est comme si c’était la pause de l’été, mais elle a été avancée pour qu’on puisse gagner du temps.

LMSA : Le nombre de courses cette saison risque d’être très réduit. Avec moins de temps pour se remettre dans le bain, s’acclimater à la voiture, vos objectifs évoluent-ils?

Non, les objectifs n’évoluent pas. Je veux toujours faire le mieux possible avec ce que j’ai dans les mains, marquer des points à toutes les courses. Se battre pour la 4e place (au championnat constructeurs) est aussi toujours d’actualité. Tout cela ne change pas. Bien sûr, j’ai hâte que ça reprenne, la saison risque d’être assez réduite et j’espère qu’on va pouvoir en faire une bonne partie.

LMSA : Les duels avec votre équipier Daniel Ricciardo s’annoncent rudes. Où pensez-vous vous situer par rapport à lui, en qualifications comme en course?

Je ne sais pas encore, c’est un peu tôt pour voir tout ça. C’est clair qu’aux essais [essais hivernaux de Barcelone] c’était assez proche entre lui et moi. Mais c’est une grande chance pour moi de travailler avec un gars comme lui. Il a gagné des courses, fait des poles. Je vais pouvoir me mesurer à un des meilleurs et voir où je peux progresser au début. J’espère monter en puissance par la suite…

LMSA : Nous vous avions rencontré il y a un an, à Font-Romeu vers Andorre, lors d’une journée avec 321Perform, qui gère votre entraînement. Comment vous accompagnent-ils dans cette période?

Xavier (Feuillée, directeur de 321 Perform, Ndlr) a fait toute ma préparation cet hiver, j’y suis retourné et je m’y suis entraîné pendant deux mois et demi. Donc je me suis vraiment préparé et construit pour cette saison. Aujourd’hui, il me suit comme il peut, de loin. Normalement je dois y retourner en été, mais je risque d’y faire un saut plus tôt que prévu, avant que la saison ne redémarre. Mais oui, Xavier suit de très près tout ce qui est relatif au physique pour moi.

LMSA : Nous avons également demandé à nos lecteurs de participer à cette interview en vous posant une question. Nous avons choisi la question de Bouzard68, qui vous demande avec quel pilotes vous avez pris le plus de plaisir à vous battre en Formule 1.

Je pense que c’est Fernando Alonso. En 2017 on a eu pas mal de batailles ensemble, c’est un pilote impressionnant dans les mouvements de dépassement, les décisions qu’il faut prendre sur le moment. Il est vraiment propre à rouler et échanger en piste avec lui est toujours dur mais fair-play. C’est très sympa de se battre avec lui et c’est dommage qu’il soit parti.

LMSA : Aimeriez-vous le revoir en Formule 1?

Ce serait cool, après je ne sais pas où il en est dans son plan de carrière et ce qu’il veut faire mais… pourquoi pas !

LMSA : Pour conclure cette interview, le week-end dernier c’était Pâques. Avez-vous fait la chasse aux oeufs et est-ce qu’un pilote de F1 en confinement a des restrictions sur la quantité de chocolat qu’il peut avaler?

Alors, non je n’ai pas fait la chasse aux oeufs et oui, on a des restrictions parce qu’il faut toujours éviter de manger trop de chocolat. A l’entraînement, c’est pas facile le lendemain. Mais j’ai eu le droit à un fondant au chocolat, ce qui était sympa (rires).