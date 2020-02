Ixo prend soin des fans de rallye au Nuremberg Toy Fair !

En fin d’année dernière, nos confrères du Mag Auto Prestige vous ont proposé de découvrir en détails l’offre proposée par le groupe PCT (Ixo Models). Au début du mois, se tenait le Salon de Nuremberg 2020. Et, on peut dire qu’Ixo y a fait le show avec un stand très attirant pour les fans de rallye tout autant que les modèles à venir !



Ixo 1/43e, Ixo va réjouir les fans de rallye.

Le Rallye pèse lourd chez Ixo, comme le prouvait le magnifique stand de la marque au Salon du Jouet de Nuremberg (Spielwarenmesse) cette année. En effet, la marque accueillait une Hyundai i20 Coupé WRC échelle 1/1 sur son stand ! Certes, ce n’est « qu’un modèle de présentation », mais c’était une fabuleuse idée afin de ne pas passer inaperçus mais aussi de mettre en avant leur attrait pour le rallye et leur partenariat avec Hyundai Motorsport !

L’année 2020 commence fort chez Ixo avec l’arrivée des Peugeot 206 XS de Sébastien Ogier. Une belle nouveauté, encore jamais vue en miniature, et qui met en avant les débuts de l’immense champion qu’est Sébastien Ogier. IXO Ram697 (Terre Cardabelles) et Ixo RAM698 (Terre de Provence) sont désormais disponibles chez tous les bons revendeurs pour un prix d’environ 35€.

A Nuremberg, Ixo est venu avec d’autres belles nouveautés au 1/43e. La gamme R5 deviendra complète cette année puisque la marque a présenté les modèles suivant :

– Volkswagen Polo Gti R5 (un prototype bleu était présent sur le stand). Seront disponibles plus tard : Veiby & Lindholm – Rallye de Suède 2019 (RAM706 – RAM707) et Kristoffersson & Lidholm – Rallye de Finlande 2019 (RAM726 – RAM727). Espérons que les Polo des Solberg au Wales Rally GB 2019 sortiront par la suite.

– Citroën C3 R5 si celle de Mads Ostberg (Rallye Catalogne 2019 – RAM737) était présente sur le stand, d’autres versions sont programmée : Bonato – Monte Carlo 2019 (RAM736), Camilli – Catalogne 2019 (RAM738) et Lefebvre – Condroz 2018 (RAM739)

– Skoda Fabia R5 Evo (RAM 716 et 717, Rallye du Portugal 2019)

– Hyundai i20 R5 (modèle pour le moment exclusif à la collection presse Sébastien Loeb en version Terre du Haut Var 2019 mais également prévu pour le catalogue Ixo)

Bien entendu, de nouvelles versions des WRC modernes sont au programme. On retrouvera des i20 WRC (Catalogne et Rallye d’Allemagne 2019, Loeb au Chili 2019), des Yaris WRC (Tänak & Meeke au Suède 2019), des Fiesta WRC (Monza Rally Show 2018 et Rallye d’Australie 2018) mais aussi la C3 WRC d’Ogier au Rallye du Chili 2019.

Enfin, il y a fort à parier que les livrées 2020 des premiers rallyes (Monte-Carlo, Suède et/ou Mexique) seront disponibles à la fin de l’année chez Ixo au 1/43e.

Chez Ixo, le Rallye sera aussi en 1/18e et en 1/24e.

Alors que la collection « Les Plus Grandes Voitures de Rallye au 1/18e » se poursuit chez Altaya (elle ira d’ailleurs jusqu’au n°84), Ixo va proposer de nouvelles versions dans son catalogue 2020. Et d’ailleurs, l’année a commencé avec la sortie des Talbot Sunbeam Lotus au RAC Rally 1982 (18RMC035A et 18RMC035B). Cette année, on verra aussi arriver des Opel Manta, des BMW E30 M3 ou encore des Toyota Celica Turbo 4WD au 1/18e. A chaque fois, le principe est le même : un rallye mais plusieurs pilotes. Une bonne idée qui permet de rentabiliser un moule mais de contenter plus de collectionneurs.

L’info qui vous intéresse c’est surtout l’arrivée des Hyundai i20 Coupé WRC et Ford Fiesta WRC au 1/18e dans le commerce ! Les i20 du Monte-Carlo 2018 (Mikkelsen, Neuville et Sordo) ainsi que les Fiesta du Rallye de Catalogne 2018 (Ogier, Evans et Suninen) débarqueront donc cette année dans le commerce. Le prix de vente de ces modèles sera d’environ 65€.

Petite nouveauté venue d’Espagne et d’Italie : le 1/24e. Là-bas, les collections presse à cette échelle se multiplient. Ixo en profite pour proposer dans le commerce deux modèles très prometteurs : la Citroën C3 WRC de Sébastien Ogier au Rallye du Mexique 2019 (24RAL001) et la Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville au Monte-Carlo 2019 (24RAL002). Encore deux modèles qui risquent d’être très prisés des collectionneurs. Pour le moment, le prix de vente n’est pas encore connu.

Un programme alléchant même si l’on espère avoir plus de modèles rapidement.

Ixo du 1/8e et un catalogue 2020 riche !

Ixo va également profiter de l’engouement actuel pour le 1/8e (collection presse ou modèles GT Spirit) pour ajouter cette échelle à son catalogue en 2020. Vendus sous les appellations « Premium X » et « Diamant 8 », les premiers modèles seront très diversifiés. Une Alpine A110 1600 S (avec ouvrants) et une aussi magnifique que mythique Jeep Willys ! Voilà pour la gamme « Premium X ». Chez « Diamant 8 », le principe sera un peu différent puisque la gamme est en mode « Build Up », c’est-à-dire que vous devez construire le modèle vous-même ! Un peu comme dans les collections presse. Ici, la Ford GT40 actuellement chez Altaya ne sera pas récupérée mais laissera sa place à une autre voiture à la livrée Gulf : la Porsche 917K. Seul modèle « racing », pour l’instant, au 1/8e.

Vous l’aurez donc bien compris avec ce tour d’horizon du catalogue rallye 2020 d’Ixo, la marque chinoise va encore conforter son statut de numéro 1 de la miniature cette année ! La preuve en consultant son catalogue en ligne. La variété des modèles est impressionnante. Il y en aura pour (presque) tous les goûts.



Crédits photos : Ixo Models & FS Hobby