Jean Alesi était contre l’idée de la grille inversée en Formule 1

Si une seule écurie engagée en Formule 1 était contre le principe de grille inversée soumise par Liberty Media, d’autres voix se sont élevées contre cette idée. Et notamment celle de Jean Alesi, qui s’est récemment exprimé sur le sujet en déclarant que cela n’était pas adapté à cette catégorie.

Grille inversée, un principe inadapté à la F1 ?

Vous le savez, sur Le Mag Sport Auto, nous n’avons jamais défendu le principe de grille inversée. Une idée certes source de grand spectacle mais complètement à l’opposé de ce que nous croyons devoir être la Formule 1 à savoir, une discipline récompensant les meilleures équipes. Alors oui, quand on subit depuis plusieurs saisons la domination de Mercedes, logique que l’on souhaite contourner le problème en bénéficiant de mesures peu égalitaires.

Reste à savoir si Ferrari, Renault, Williams, Mclaren ou Red Bull auraient été pour ce principe de grille inversée lorsqu’elles étaient en position de domination de la F1 ? Nous connaissons toutes et tous la réponse. Néanmoins, le règlement actuel est sans doute perfectible, une écurie ayant mieux travaillé que les autres étant susceptible de dominer 5 ou 6 ans la F1. Ce qui n’est pas bon pour le spectacle et les audiences, c’est un fait.

Aussi, nous abondons dans le sens de Jean Alesi, lui aussi opposé à la grille inversée mais qui souhaiterait surtout que l’on donne plus d’importance aux ingénieurs. « La grille inversée14 peut être très bonne pour des séries comme la Formule 3, Formule 2 et Formule 4 , mais pas pour la Formule 1« , dit-il sur Sky Sports, avant d’évoquer une plus grande liberté aux ingénieurs, souhaitée par le vainqueur du Grand-Prix du Canada 1995. Il parle aussi de son époque, au cours de laquelle il était possible de faire la différence grâce à un moteur plus petit et donc, moins gourmand en carburant, dans les premiers tours.

Une autre idée intéressante qui remet sur la table la règle actuelle, imposant un seul type d’architecture moteur. Alors qu’en disposant d’un plateau plus vaste avec à la fois des V8, V10, V12 etc. nous retrouverions peut-être d’avantage de suspense sur les grilles, en fonction des circuits visités. Et puis, cela attirerait peut-être aussi de nouveaux constructeurs. A creuser, selon nous…