Jeux vidéo WRC, Codemasters reprendra la licence à Bigben dès 2023

Alors que le studio anglais possède la licence « Formule 1 » depuis 2009, voici qu’ils vont bientôt récupérer la licence WRC ! Cette dernière, gérée par Bigben Interactive depuis 2013 va donc bientôt changer de mains. Il faudra cependant attendre 2023 avant de voir ce changement être opérationnel.

WRC, Codemasters décroche les droits de la licence !

Depuis 2001, la licence WRC (en jeux vidéo) a changé 3 fois de mains et changera une quatrième fois de pays et de développeurs dès 2023. De 2001 à 2005, c’était le duo Sony / Evolution Studios qui s’occupait des jeux vidéo officiels. C’était sur Playstation, Playstation 2 et même PSP ! Puis, en 2010, le Milestone Studios a surpris tout le monde en récupérant les droits de la licence (alors inactive depuis 5 ans) avec l’aide de l’éditeur Black Bean Games. Puis, en 2013, l’éditeur français a su décrocher les droits pour les jeux vidéo WRC officiels. Dans un premier temps, le studio italien Milestone continuait de développer le jeu (WRC 4) avant qu’un changement soit opéré. Un changement dévoilé en exclusivité dans nos colonnes d’ailleurs. Depuis 2015, c’est le studio parisien Kylotonn Games qui est charge des jeux vidéo du championnat du monde des rallyes.

Aujourd’hui, nouvelle surprise dans l’histoire des jeux vidéo WRC, puis qu’on apprend que Codemasters va récupérer les droits. Une annonce assez précoce, puisque ce changement n’interviendra pas avant 2023. En effet, Bigben et Kylotonn gardent la licence pour les trois prochains épisodes (WRC 9, qui sortira en septembre, et d’éventuels WRC 10 et 11 qui sortiront en 2021 et 2022). Codemasters, qui pourtant a refusé la licence pendant quelques années, a changé son fusil d’épaule.

La décision a sûrement été prise suite aux nombreuses demandes de la communauté sur le sujet mais aussi au succès de DiRT Rally 2.0 dans le domaine de l’eSport depuis le début du confinement. Le jeu anglais a écrasé son concurrent WRC 8 en terme de visibilité et de championnats plus ou moins officiels (Citroën Racing et Skoda Motorsport ayant lancés leur championnat officiel sur le jeu de Codemasters et non sur WRC 8).

Le studio anglais a déjà annoncé qu’une partie de l’équipe ayant officié sur DiRT Rally 2.0 est d’ores et déjà au travail sur le futur « WRC 2023 ». A noter que le studio anglais a décroché les droits de la licence pour trois ans !