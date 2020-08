Johann Zarco apte à rouler au GP de Styrie

Johann Zarco a été déclaré apte à participer au Grand Prix MotoGP de Styrie. Le tricolore prendra la piste pour les essais libres 3, ce samedi.

Après avoir manqué les essais libres du vendredi au Grand Prix de Styrie, Johann Zarco va prendre la piste ce samedi 22 août. Le Français a passé la visite médicale avec succès, jeudi après-midi.

Rappelons que Johann Zarco a subi un crash effrayant avec Franco Morbidelli le week-end passé. Touché au poignet, il est parti se faire opérer en Italie, avant de revenir sur le Red Bull Ring. Le pilote Avintia n’a pu prendre le guidon ce vendredi. Il devait attendre 48 heures pour passer sa visite médicale obligatoire (à cause de l’anesthésie, Ndlr).

Cette étape est en tout cas franchie avec succès. Maintenant, Zarco devra voir s’il ne souffre pas trop du poignet, pour piloter sa machine. Une chose est sûre, s’il prend le départ de la course ce dimanche, ce sera depuis la voie des stands. Le tricolore a en effet été jugé responsable de l’accident avec Franco Morbidelli. Une pénalité difficile à avaler, mais Zarco souhaite se concentrer sur les prochaines courses, comme il l’a expliqué au micro de Canal+

« Il vaut mieux baisser la tête et prendre la pénalité, comme ça on finit cette histoire. Ça permet de passer à autre chose et regarder Misano avec une meilleure forme physique (…) Je pense que je n’ai pas coupé la trajectoire de Morbidelli. On m’a dit que j’ai été trop optimiste. Mais pourquoi lui (Morbidelli) ne pouvait pas anticiper [ma trajectoire]? Malheureusement on veut plus me mettre la faute dessus (…) que se demander si Morbidelli a fait une erreur. »