Johann Zarco avait peur de tomber, d’où son chrono décevant

A l’issue de la journée 1 du Grand-Prix d’Europe de MotoGP, les supporters de Johann Zarco se questionnaient sur la performance décevante du pilote Avintia. Et pour cause, l’intéressé est normalement à son aise lorsque la pluie fait son apparition. Aussi, sur un tracé s’asséchant, le tricolore était attendu dans le top dix. Malheureusement, c’est loin des premiers que Johann s’est finalement classé, en EL2.

Johann Zarco pense (avant tout) à la saison 2021

Nous savons désormais pourquoi Johann Zarco n’a pas été au niveau auquel nous l’attendions, vendredi dernier à Valencia. Effectivement, le pilote français avait peur de chuter. Car en fin de séance, sur une piste sèche, il restait de nombreuses flaques d’eau. Mais malgré son manque de confiance, Johann garde des ambitions élevées, ce week-end.

« C’était une journée difficile. Dans l’après-midi, c’était assez difficile pour moi. Dans la matinée, sous la pluie, ça allait, mais je n’avais pas de très bonnes sensations. Ça peut être positif parce que si les sensations s’améliorent, je peux être performant, jouer le podium et la victoire, j’espère, mais on a besoin de meilleures sensations avec les pneus. La piste est étrange, elle est encore très glissante mais à certains endroits on a du grip, et à d’autres pas trop, donc je suis un peu perturbé. Sur le sec l’après-midi il y avait beaucoup, beaucoup de flaques sur la piste et j’ai vraiment essayé de progresser étape par étape. Ce n’était pas mauvais au début, mais à la fin, j’avais vraiment trop peur de rouler sur des flaques et de chuter. Quand on a peur de tomber, c’est vraiment dur d’aller plus vite. »

« Dans les conditions délicates, comme j’estime être toujours un peu dans cette phase d’apprentissage, plus je peux pousser mes repères, mieux je prends confiance. Mais là, le moindre petit écart de trajectoire, tu peux le payer cher. Cette crainte de le payer cher par une mauvaise chute fait que tu ne peux vraiment pas être dans le coup. Et pourtant c’est 1,2s, donc ce n’est pas énorme. Il faut rester tranquille. J’étais un peu agacé de ne pas réussir à passer ce cap en fin d’après-midi, mais il vaut mieux galérer maintenant que l’an prochain »

Une attitude intelligente, Johann Zarco n’ayant pas de grande pression, en cette fin d’année. Aussi, préparer la saison prochaine reste la meilleure approche. Et pour cela, il est impératif de rester sur sa moto, pour engranger les kilomètres. Néanmoins, réaliser de bonnes performances permet aussi de gonfler la confiance. Chose qui ne serait pas superflue, avant de se lancer dans une nouvelle aventure, avec Pramac.