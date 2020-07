Johann Zarco bien parti pour briller ce WE…et cette saison !?

Après une première journée d’essais libres à Jerez, Johann Zarco a confirmé tout le bien que nous pensions (toujours) de lui. Et s’il évolue clairement dans l’ombre de Fabio Quartararo depuis plus d’un an maintenant, le tricolore ne doit pas être enterré. Car après une période difficile, l’intéressé a su rebondir chez Honda puis Ducati. Sachant que s’il réalise de bons résultats cette année, une belle promotion sera au bout du chemin.

11ème des essais libres 1 puis 8ème des essais libres 2 -avec le statut de meilleur pilote Ducati- Johann Zarco a bien débuté sa saison, chez Avintia Racing. D’autant que son rythme de course semble prometteur. Ainsi, de manière assez naturelle, nous pouvons légitimement attendre de lui qu’il se qualifie directement (en Q2), tout à l’heure, au terme des essais libres 3. De quoi rêver d’un top dix, voire mieux, pour dimanche, lors de la course. Un objectif qui est le sien, depuis qu’il a rejoint l’écurie satellite de Ducati.

Et puis, bien au-delà de son objectif personnel, le Français est scruté du côté de la Direction du constructeur italien. Car entre le passage de Jack Miller chez Ducati Factory et les discordances régnant entre Dovizioso et ses patrons, il y a matière à espérer un guidon officiel ou chez Pramac. Une équipe satellite mais qui dispose d’une machine identique à celle du Team officiel.

Alors que pour le moment, chez Avintia, Johann doit se contenter de la Ducati de l’an passé. Evidemment, ce bon début de campagne de Zarco nécessitera une confirmation. Ce dès les EL3 puis les qualifications et enfin, la course, demain. A suivre avec beaucoup d’attention, donc…

July 16th 2020🥳

Thanks every one for all the nices wishes! Fantastic positive energy during all day!

All lights are green now for me! I can start the season with full power!@motogp – @DucatiMotor – @realeavintia… https://t.co/nWTICy53Yx

— Johann Zarco (@JohannZarco1) July 17, 2020