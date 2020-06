Johann Zarco estime que le calendrier de MotoGP lui est favorable

C’est à l’occasion de ses essais sur le circuit de Barcelone-Catalunya que Johann Zarco a réagi à la publication du nouveau calendrier de la MotoGP. Un entretien vidéo publié sur le site officiel de la catégorie reine du deux roues, que nous relayons ci-dessous.

Johann Zarco veut tirer profit du roulage doublé, en course

Johann Zarco peut-il tirer parti de la situation pour réussir de meilleurs résultats ? Visiblement, c’est ce que pense le pilote Français. Car selon lui, le fait de courir deux fois de suite sur le même circuit va lui conférer un avantage. En effet, cette situation lui permettra de rouler d’avantage sur plusieurs circuits avec une machine qu’il ne connait pas. Un atout pour celui qui est justement en manque de roulage, par rapport à ses camarades de jeu.

« Pour ma part, de faire deux courses sur le même circuit, je pense que ça peut être un avantage parce que je connais un peu mois la moto. Et j’ai besoin d’un peu plus de temps pour m’habituer, donc je vais pouvoir utiliser ce temps correctement […]. Moi ça me plait d’être avec l’équipe et d’enchaîner les courses. Je sais par expérience que cela m’aide à être très performant. » (retrouvez l’intégralité de l’interview vidéo ici)

Image : Ducati France