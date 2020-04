Johann Zarco et Jean-Michel Bayle pourraient retravailler ensemble

Jean-Michel Bayle fait partie de l’environnement de Johann Zarco depuis un petit moment. Et l’ex-pilote de motocross a toujours fait partie des personnes bienveillantes, gravitant autour du pilote de MotoGP. Aussi, ce dernier à lâché quelques mots sur le Français en évoquant une collaboration future. Des propos relayés par nos confrères de Paddock GP.

Johann Zarco et Bayle : une nouvelle association pour réussir ?

« J’ai des contacts avec Johann. On ne travaille plus vraiment ensemble car l’année dernière, lorsqu’il est parti de chez KTM, la saison s’est arrêtée. Donc pour moi, mon challenge était un peu terminé. Mais on est toujours en contact. On s’appelle, je prends de ses nouvelles, il prend des miennes. C’est une année un peu charnière pour lui, et pour le moment, on ne retravaille pas ensemble, mais ça pourrait se faire dans le futur« .

Pour rappel, Bayle était venu en renfort pour aider Zarco à se dépêtrer de sa situation difficile avec KTM. Et, effectivement, lorsque le tricolore avait été remercié par ses patrons, le partenariat temporaire avait pris fin, avant que Johann ne rebondisse chez Honda LCR. Alors, souhaitons que Johann Zarco et JMB soient à nouveau associés prochainement, élément qui pourrait contribuer à faire du rêve Ducati une réalité, pour l’actuel pilote Avintia…

