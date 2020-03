Johann Zarco gagne moins d’argent mais il est heureux (MotoGP)

L’argent, dans les sports mécaniques, coule à flot. Du moins, lorsque l’on pilote pour une écurie de pointe. Car en milieu de grille ou, pire, en fond de classement, la donne est bien différente. Entre des pilotes rémunérés de façon plus modeste ou, carrément, des profils payants, de vraies disparités règnent dans les paddocks. Et l’un d’entre-eux expérimente une drôle d’expérience, celle de passer d’un gros salaire à des revenus plus modestes. Il s’agit de Johann Zarco…

Johann Zarco désormais en accord avec…lui-même !

Que l’on aime ou pas Johann Zarco, impossible de lui enlever une chose : son côté désintéressé. Ou, tout du moins, le fait qu’il priorise son bien-être à son compte en banque. Rappelez-vous, l’an dernier, nombre de personnes composant son entourage proche lui avaient déconseillé de quitter KTM en cours de contrat. Précisément en mettant en avant un salaire issu d’une écurie d’usine. Et la « sécurité » (financière) que cela comprend. Mais le tricolore, qui ne se sentait pas bien dans sa nouvelle équipe, a préféré jouer la carte de l’honnêteté en informant en cours de campagne ses patrons de son envie d’arrêter l’aventure.

Dans un premier temps, cela lui a porté préjudice puisqu’il a finalement été débarqué sans ménagement avant-même la fin de la saison 2019. Puis le tricolore a rebondi provisoirement chez Honda, dans le Team satellite, avant d’intéresser Yamaha (qui en faisait sa priorité dans le cadre d’un poste de pilote d’essais) avant de taper dans l’oeil de Ducati. Et si, aujourd’hui, le Français gagne nettement moins bien sa vie chez Avintia, il ne semble pas regretter son choix, bien au contraire.

C’est d’ailleurs dans le cadre d’une interview accordée à GPone.com que l’intéressé s’est exprimé sur le sujet, sur questionnement du journaliste, qui demandait à Johann s’il était désormais heureux, en dépit de sa baisse de salaire : « Cela dépend de l’objectif que tu as dans la vie. J’ai toujours eu comme but de gagner et quand j’ai senti que je n’étais pas capable de faire cela, je n’ai pas vu de solution et je me suis senti perdu (…). Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir pris cette décision. Il y a moins d’argent mais je suis plus serein dans ma tête et cela vaut beaucoup. Je crois toujours en moi et je crois que je pourrais revenir parmi les pilotes les plus forts« .

Un choix courageux qui va, effectivement, à l’encontre de la norme dans le sport de haut niveau. Mais lorsque le succès et les victoires seront là -ci cela se produit, on imagine que nombre d’observateurs se rallieront à la cause de Zarco, louant au passage son honnêteté intellectuelle. Etre en accord avec soi-même, voilà une bien belle philosophie de vie, humainement louable. Que l’on apprécie ou nom « l’homme »…