Johann Zarco le sait, il doit gagner à Barcelone pour convaincre Ducati

Oui, pour Johann Zarco, la messe semble quasiment dite…Nous parlons de son opportunité de glaner le guidon encore disponible au sein du Team Ducati Factory, en MotoGP. Car, comme nous l’avions déjà évoqué récemment, Pecco Bagnaia a réalisé ce qu’il fallait pour décrocher cette place, lors des dernières courses. Néanmoins, le tricolore conserve un petit espoir…

Johann Zarco est conscient que ses résultats lors des deux courses de Misano n’ont pas été suffisants pour lui permettre d’obtenir le guidon officiel chez Ducati, face à un Bagnaia en très grande forme, depuis son retour de blessure. « Je m’attends vraiment à de meilleurs résultats, car je pense que les deux semaines à Misano ont été bonnes mais que ça n’a pas payé en course et c’est un peu dommage. J’espère donc franchir un pas en avant ici ».

Toutefois, Ducati ne prendra sa décision qu’au soir du Grand-Prix d’Andalousie de MotoGP, qui débute ce vendredi 25 septembre 2020. Alors le tricolore n’a pas jeté l’éponge, même s’il semble peu à peu se résoudre à piloter au sein du Team Pramac, ce qui constituerait déjà une belle promotion : « Si je gagne, oui ! », a-t-il répondu à la question fatidique. Sachant qu’avec une Ducati de l’an passé, l’affaire s’annonce quasi-impossible. « Quoi qu’il en soit, dans l’un ou l’autre des cas, j’aurai une moto factory l’année prochaine. C’est la couleur qui change, et certaines autres choses. On va voir ce qu’on peut faire ici. Ducati a dit vouloir attendre ces trois courses, et clairement ce que j’ai fait à Misano par rapport à Pecco ne suffit pas. Il a bien fait le job pour obtenir le guidon factory. On verra, je n’y pense pas trop »

Rendez-vous dans les heures et jours à venir, pour une confirmation ou, qui sait, un renversement de la situation inattendu !?

I got a hard race again maybe due to my tire choice. I look forward next race for a better result. @ducati – @realeavintia – @motogp à Misano World Circuit https://t.co/2IGtTzfaA3

— Johann Zarco (@JohannZarco1) September 20, 2020