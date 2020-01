Johann Zarco, mine d’informations pour Ducati

Pour la saison 2020, Ducati attend des informations de Johann Zarco. Le Français rejoint l’équipe italienne, après avoir couru pour Yamaha, KTM et Honda.

Le 23 janvier passé, Ducati a présenté la MotoGP qu’elle utilisera cette saison. De quoi découvrir la nouvelle robe plus sombre de la Desmocedici 2020, tout en s’intéressant aux objectifs de l’équipe et des pilotes. Sur ce point, d’ailleurs, le cas Johann Zarco a évidemment été abordé.

Un an auparavant, le tricolore s’apprêtait en effet à faire ses débuts chez KTM. Et passer une année très difficile. Bien loin des podiums auxquels il était habitué les années précédentes, sur la Yamaha satellite du team Tech3.

Cassant son contrat à la mi-saison, le Cannois allait alors se retrouver à pieds. Avant de rebondir chez Honda pour les trois dernières courses de la saison. Puis de trouver refuge chez Ducati et son équipe satellite Avintia, pour 2020.

Lors de la présentation de la GP 20, la firme de Bologne a déclaré en attendre beaucoup de Johann Zarco. Notamment quant à ses nombreuses expériences, sources de précieuses informations quant aux concurrents. Ce qu’a précisé, Gigi Dall’Igna, directeur de Ducati Corse :

Des informations qui seront d’autant plus intéressantes que Johann Zarco a donc travaillé sur la Honda, plus grande rivale de Ducati. De quoi permettre au constructeur italien de franchir la dernière marche face à son confrère nippon? La question est posée.

Pour Johann Zarco il s’agira en revanche de se relancer après une année 2019 difficile. Le tricolore garde toutefois des ambitions intactes. Puisqu’il assure viser le top10 puis le titre, d’ici quelques saisons au guidon de la machine italienne. Rendez-vous le week-end 08 mars pour l’ouverture de la saison MotoGP 2020, au Qatar.

