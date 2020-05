Johann Zarco : une opportunité face au conflit Ducati/Dovizioso ?

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, les tractations entre Andrea Dovizioso et Ducati tardent à aboutir. Une situation épineuse qui pourrait altérer la confiance mutuelle que les deux parties entretenaient jusqu’ici. Surtout après les discussions passées entre l’Italien et Honda, il y a quelques mois. Alors forcément, dans une telle situation, Johann Zarco pourrait rapidement se retrouver en bonne position.

Johann Zarco : le prochain leader naturel chez Ducati ?

A l’heure actuelle, Andrea Dovizoso est sans aucun doute possible le leader incontesté de l’armada Ducati. Car il l’a déjà prouvé, l’Italien est capable de batailler avec les références de la discipline, au plus haut niveau. Oui mais voilà, avec ce conflit financier perturbant les négociations entre le constructeur transalpin et son pilote, un divorce menace. D’ailleurs, la rumeur KTM demeure vivante, malgré une intervention de Pit Beirer qui n’a fait, finalement, que botter en touche.

Before we restart, let’s get ready for the most important race!

Ducati launches an international fundraising to

finance instrumentation, research and staff of

the Policlinico di S.Orsola of Bologna dedicated

to the… https://t.co/OCnnEOPUcK — Johann Zarco (@JohannZarco1) May 9, 2020

Alors, que se passerait-il si « Dovi » quittait finalement le navire ? Et bien la logique voudrait que Jack Miller soit promu, éventuellement aux côtés de Danilo Petrucci. A condition que ce dernier élève son niveau cette année. Problème, aucun des deux hommes ne semble disposer de l’envergure pour incarner le rôle d’un vrai leader, chez Ducati. Alors, les associer serait sans doute dangereux…

Et puis, sachant que Marquez, Quartararo et Vinalès sont tout trois sous contrat pour plusieurs saisons, en dehors de la piste Rossi -très peu crédible- il faudra bien que Ducati prenne un petit risque pour débusquer son futur leader. Dans cette optique, selon nous, Johann Zarco représenterait le candidat idéal. Car le tricolore a l’attitude d’un meneur, avec son côté perfectionniste qui plait aux ingénieurs. Et puis l’intéressé sait ce qu’il veut et surtout, n’a aucun mal à imposer son point de vue et ses pensées. Seule cette relative fragilité psychologique pourrait lui nuire, au moment du choix de Ducati.

Néanmoins, difficile de trouver un meilleur candidat que lui, sauf émergence d’un autre profil au cours de la saison 2020. Mais, encore une fois, tout devrait se jouer cette année, justement. Ainsi, sa campagne à venir avec Avintia sera peut-être la plus importante de sa carrière, dans cette optique ambitieuse…