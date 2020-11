Johann Zarco passe à côté de son rêve de podium, à cause des pneus

Alors qu’il espérait conclure sa saison 2020 sur avec un podium, histoire aussi d’achever son aventure avec Avintia sur une bonne note, Johann Zarco a échoué dans sa quête. Pourtant, le début de course semblait lui donner raison, quant à ses ambitions. Malheureusement, la dégradation précoce de ses gommes a signé la fin de ses espoirs, au G.P du Portugal de MotoGP.

Johann Zarco progresse toujours, mais il reste du travail

C’est donc sur une dixième place que s’est achevée la campagne 2020 de Johann Zarco, avec Avintia. Pas si mal, lorsque l’on regarde où se situait la petite équipe l’an passé. Cependant, le Français visait mieux à savoir, un podium, qui aurait été le second de sa saison. Toutefois, un mauvais choix de gommes -selon l’intéressé- aura mis un terme aux espérances du pilote tricolore, comme il l’expliquait après l’arrivée du Grand-Prix du Portugal de MotoGP.

« Le choix des pneus semble ne pas avoir été le bon. Je croyais vraiment que le côté gauche pourrait être bien mieux sur l’ensemble de la course et me donner de la stabilité, mais à partir de la mi-course j’ai commencé à être en difficulté sur le côté gauche et tour après tour ça a été de pire en pire. Il y a un moment dans la course où j’ai compris que ça allait être assez dur de garder mon rythme et une bonne position. La bagarre au début était plutôt belle, et je suis content d’avoir la vitesse pour rester avec les premiers tout en sentant que je peux encore progresser. Je vais donc travailler sur moi-même et espérer obtenir une bonne amélioration pour l’année prochaine, mais je suis clairement un peu déçu pour cette course parce que j’ai perdu trop de temps à la fin. »

« C’est dommage, parce que le début a été bon, et pendant la course je me sentais très bien. Je voulais rattraper Pol et me battre pour la quatrième place, mais ensuite j’ai commencé à perdre trop de temps sur la gauche. J’ai essayé de compenser sur la droite, mais ce n’était pas la bonne combinaison. Ce n’est pas uniquement le pneu. Je pense qu’on doit mieux travailler pour trouver de meilleurs réglages avec les suspensions et bien gérer l’utilisation des pneus. Il y a une combinaison entre mon style et la moto qui ne se fait pas encore parfaitement, mais ça vient : on voit au moins qu’à chaque séance je pousse bien et je reste très compétitif, alors cela signifie qu’on est en bonne voie, mais ça n’est pas encore suffisant pour être satisfait en course. »