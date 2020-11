Johann Zarco pense toujours au podium à Portimao

Johann Zarco l’a dit au soir de l’épreuve de Valence, il vise le podium à Portimao, dernière manche de la saison 2020 de MotoGP.

Johann Zarco était parti pour réalise un excellent résultat à Valence, le week-end passé. Las, le Français a chuté à l’entame du 6e tour et n’a pu défendre ses chances jusqu’au bout. Une déception après une qualification en 4e position et au terme de bon essais, constamment dans le top 10.

Mais cette difficulté n’a pas abattu le pilote Reale Avintia. Au terme de la course de Valence, ce dernier déclarait toujours viser le podium pour la finale, au Portugal : « [Je suis] déçu par la chute, avouait-il dans un communiqué. C’était en début de course quand je n’attaquais pas au maximum, la roue s’est dérobée et je n’ai rien pu faire. »

Il continuait toutefois sur une note plus positive : « Ce week-end, j’ai été compétitif à chaque séance d’entraînement et j’espérais faire une bonne course. Je me sentais très fort, je pensais que le podium pouvait arriver aujourd’hui. Mais nous allons essayer dans la dernière course de l’année. »

Johann Zarco à la (re)découverte de Portimao

Un tel résultat permettrait de finir sur une bonne note son aventure avec l’équipe Avintia. On rappelle en effet que le tricolore quittera l’écurie de Ruben Xaus pour rejoindre celle de Francesco Guidotti, Pramac. Il y fera équipe avec Jorge Martin (futur rookie, actuellement en Moto2).

Pour s’illustrer sur l’Autodrómo Internacional do Algarve, Johann Zarco pourra en tout cas compter sur le test qu’il a effectué en octobre dernier. Rappelez-vous, le 7 octobre, 18 pilotes MotoGP évoluaient sur le tracé de Portimao avec des machines de série. Johann Zarco avait alors pris le guidon d’une Ducati Panigale V4S (vitesse de pointe : plus de 320 km/h !).

Le jour suivant, les pilotes d’essais avaient pris la piste, au guidon des machines de Grand Prix. Michele Pirro occupait ce poste pour Ducati. Gageons que ses retours permettront à Zarco de gagner en vitesse. En attendant, retrouvez le programme de ce Grand Prix MotoGP du Portugal ici.