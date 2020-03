Johann Zarco peut-il encore devenir champion du monde de MotoGP ? [sondage]

Parce qu’il faut bien trouver des occupations en ces temps de privation, nous vous proposons de prendre un part à un nouveau sondage, sur Le Mag Sport Auto. Pour cette-fois, nous allons nous intéresser au championnat du monde de MotoGP. Une série qui pourrait ne pas reprendre avant le mois de juin 2020 voire plus tard. Alors notre question du jour se focalise sur un pilote tricolore, Johann Zarco en l’occurrence. Un profil qui suscite beaucoup de passions, dans un sens comme dans l’autre.

Johann Zarco : un parcours très torteux

Après deux saisons de toute beauté avec Yamaha et Tech3, Johann Zarco semblait sur orbite, lors de sa signature avec une équipe officielle, KTM en l’occurrence. Sauf qu’après seulement quelques courses, il semblait évident que le mélange n’allait pas prendre. Au point de créer des tensions entre le Français et sa direction, qui finissait par le limoger avant la fin de son contrat.

Mais Johann a des ressources ! Si bien que l’intéressé parvenait à rebondir avec le Team LCR Honda. Et bien que les résultats bruts, en course, n’aient pas été à la hauteur de ses espérances (pour des raisons diverses et variées), Zarco réussissait à redorer son blason auprès de la quasi-totalité des patrons d’équipe. Au point que Yamaha lui faisait, dans la foulée, une proposition en or. Celle de devenir pilote d’essais officiel, avec la perspective d’obtenir des wild-card.

Toutefois, privilégiant les Grand-Prix, il refusait l’offre, acceptée peu de temps après par Jorge Lorenzo. Puis, après quelques discussions avec les dirigeants de Ducati, Johann Zarco trouvait finalement refuge chez Avintia. Une équipe, jusqu’ici, cantonnée au fond de grille mais qui passera un cap en 2020. En effet, la formation en question bénéficie désormais du statut de Team « satellite » de Ducati. De son côté, Johann dispose d’un contrat avec le constructeur italien, supposé lui ouvrir d’autres portes dans le futur, en particulier au sein du Team officiel.

Alors, après ce parcours tortueux, pensez-vous que Johann Zarco aura la possibilité, un jour, de se battre et même, de remporter le titre de champion du monde en MotoGP ? C’est la question que nous vous posons ci-dessous. Merci d’avance pour vos participations et bon courage, durant cette période de confinement !