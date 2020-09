Johann Zarco prend une nouvelle dimension, chez Ducati

A quelques minutes des essais, Johann Zarco semble prêt à faire mieux que le week-end dernier, sur le circuit de Misano. Et si le tricolore reste sous pression, car observé par l’équipe officielle Ducati, l’intéressé a déjà eu l’occasion d’essayer de nouvelles pièces, au cours des essais de mardi dernier. Une preuve supplémentaire que l’équipe italienne compte sur lui, au-delà du court terme.

MotoGP : Johann Zarco, partie intégrante de Ducati

C’est par le biais d’une interview publiée dans les colonnes de Motorsport.com que Johann Zarco a révélé avoir essayé de nouvelles pièces, sur sa Ducati, pendant les tests de cette semaine. Le Français estime d’ailleurs qu’il pourrait continuer à rouler avec des pièces destinées à l’an prochain, pendant le week-end du GP d’ Emilie Romagne.

« Grâce à Ducati, je suis vraiment soutenu. Nous avons également pu tester des choses sur le châssis. J’étais satisfait parce que leur travail pour préparer le nouveau châssis donnait la sensation d’être un pilote officiel. Mais de toute façon, ils me répètent que je suis sous contrat avec eux et que s’ils sentent que je peux donner des informations, je dois faire des essais. »

Et lorsque nos confrères lui demandent s’il utilisera d’autres nouveautés ce week-end, Johann répond sans langue de bois : « Je pense que oui, parce que je me sentais bien avec. Mais nous avons aussi les anciennes pièces, qui fonctionnaient bien avec d’autres réglages. Ce n’est pas une chose qui offre tout. C’est toujours un compromis. Je veux les nouveautés pour continuer à travailler dessus et apporter plus d’informations à Ducati »

Il faut dire qu’après sa performance d’il y a quelques jours (3ème chrono de la journée de tests), le pilote Avintia a probablement prouvé de nouvelles choses à son employeur. Et bien que le guidon Ducati paraît être voué à Bagnaia, l’an prochain, Zarco disposera de la même moto que l’équipe officielle, chez Pramac.

Image : @esponsorama racing (Avintia)