Johann Zarco rêve toujours de gagner en MotoGP, avec Ducati

Par le biais d’une interview accordée à GPOne.com, Johann Zarco s’est à nouveau confié sur ce qu’il qualifie de « renaissance » avec l’écurie Avintia et surtout, Ducati. Car pour le Français, cette nouvelle aventure en MotoGP lui permet de rêver à nouveau…

Johann Zarco « dois gagner en MotoGP »

Pendant que certains étaient lancés frénétiquement dans la chasse aux oeufs, en ce week-end Pascal Johann Zarco, lui, répondait aux questions de GPOne.com. Et parmi les commentaires faits par le pilote tricolore, nous avons retenu celui concernant ses ambitions et en particulier, son rêve de victoires dans la catégorie reine de la moto. Car, pour le pilote Avintia, la signature avec Ducati lui a permis d’y croire à nouveau : « Il y a maintenant cette nouvelle aventure avec Ducati, qui est pour moi une sorte renaissance, car cette opportunité me permet de garder en vie ce rêve que je dois gagner en MotoGP », a-t-il ainsi déclaré à nos confrères.

Et c’est un peu, aussi, ce que peuvent ressentir ses fans qui, après la crainte de voir disparaître leur pilote du paysage de la MotoGP, trouvent un nouvel espoir avec cette perspective, peut-être un peu folle à ce stade de l’année, de le voir signer chez Ducati, l’équipe officielle. Le cas échéant, les rêves de victoires pourraient alors se transformer en rêves de sacre mondial…

source