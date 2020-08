Johann Zarco se défend, après le déferlement de haine à son encontre

Outre le terrible choc qu’il a vécu après le crash impressionnant ayant impliqué lui-même et Franco Morbidelli, Johann Zarco a du, ensuite, subir les assauts de plusieurs pilotes. Et notamment du pilote Yamaha Petronas, de Valentino Rossi et des frères Espargaro, jamais avares en critiques à l’égard du tricolore. Voici les explications de l’intéressé après cet incident du GP d’Autriche de MotoGP.

Ainsi, Aleix Espargaro n’a pas hésité à déclarer que Johann Zarco était toujours impliqué dans les situations houleuses. Sans doute en oubliant que sur les deux derniers Grand-Prix, son frère, Pol, l’avait été aussi, en cumulant les erreurs de pilotage…Par ailleurs, Rossi et Morbidelli ont tenu des propos vraiment durs à l’encontre du pilote Avintia. Certainement, aussi, sous le coup de l’émotion, compte-tenu des circonstances. Alors le Français s’est expliqué avec le pilote Yamaha Factory pour tenter de lui faire comprendre qu’il n’avait, en aucun cas, essayer de faire quelque chose de répréhensible.

One of the most terrifying #MotoGP crashes we’ve EVER seen!!! 😱

Watch the Turn 3 accident from all angles! 💥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/L2GLToviFi

