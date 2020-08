Johann Zarco serein et 3e en qualifications

Se sachant pénalisé, Johann Zarco a abordé les qualifications du Grand Prix MotoGP de Styrie sans se mettre la pression. Un état d’esprit positif, qui lui a permis d’accrocher le 3e rang.

Johann Zarco était incrédule au terme des qualifications du Grand Prix de Styrie. Absent le vendredi, puis en essais libres 4 à cause d’un poignet douloureux, le Français ne pensait pas accrocher le 3e temps en Q2. « C’est magique, j’ai pas trop de mots, je suis vraiment content, déclarait-il au micro de Canal+. C’est la meilleure des choses que je pouvais souhaiter. »

Pour réaliser pareille performance, Johann Zarco ne devait pas perdre de temps le samedi matin. Revenu après son opération au poignet droit, le tricolore se testait directement niveau douleur, avec une bonne surprise. « Je m’attendais à avoir beaucoup plus mal. Mais une fois en piste, j’ai vu que c’était largement supportable, expliquait-il, toujours à Canal+.

Pensant directement à la performance, le Français visait « des tours de qualité. Dès que je commençais à faire 4, 5 tours ça devenait compliqué, mais je me suis concentré pour faire des bons tours et ça a bien marché. »

Rassuré sur sa santé et ses performances, Johann Zarco abordait les qualifications avec « beaucoup de relâchement. je me disais qu’il n’y avait pas mort d’homme si je n’arrivais pas [à passer en Q2], puisque je partirai de la pit-lane. »

Un état d’esprit qui réussissait au Français. Q1 puis Q2, il s’en tirait chaque fois avec un bon chrono. Au point d’accrocher la 3e place, en première ligne, des ces qualifications, derrière Pol Espargaro et Takaaki Nakagami. « Je ne pensais même pas à une première ligne sur le sec, expliquait-il au micro de Jules de Remble (Canal+). Mais aujourd’hui j’ai appris beaucoup de choses. »

Outre la superbe performance, ce chrono de Johann Zarco avait aussi pour effet de faire taire ses détracteurs. Pris dans une vague de critiques après son accrochage avec Franco Morbidelli, le tricolore avait promis de répondre sur la piste. C’est désormais chose faite pour le Cannois, qui n’hésitait pas à rappeler que son objectif principal est de récupérer un guidon officiel et jouer le titre :

« C’était la meilleure des manières de répondre (à mes détracteurs). C’est un combat difficile à mener, celui hors de la piste. Donc voilà, on baisse la tête et on avance. Moi mon objectif est vraiment de pouvoir choper peut-être la Ducati officielle et jouer un titre le plus tôt possible. »