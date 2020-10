Johann Zarco : une course de folie, 1 meilleur tour…avec un goût d’inachevé !

Quel final ! En fin de course, dimanche dernier au Mans, Johann Zarco volait littéralement sur la piste ! Au point que le tricolore est revenu à la vitesse de l’éclair sur les hommes qui bataillaient alors pour le podium. Mais il lui aura sans doute manqué deux tours, pour que sa stratégie osée ne fonctionne…

Johann Zarco, occasion manquée ?

C’est dommage. Car en choisissant les deux pneus médiums dès le début de la course, Johann Zarco avait misé sur un assèchement de la piste du Mans rapide. Chose qui s’est produite avant que de nouvelles gouttes ne viennent contrecarrer les plans du pilote tricolore. Aussi, une fois ses gommes en température sur une piste plus favorable, l’intéressé entamait une remontée absolument sublime.

Rétrogradé jusqu’au 14ème rang de la course dans la première partie de l’épreuve, le pilote Avintia évitait la chute et revenait à vive allure sur la tête de la course, pour n’échouer qu’à quelques centimètres de la Ducati de Dovizioso, classé 5ème de ce Grand-Prix de MotoGP de France. P5, donc, pour le tricolore, également titulaire du meilleur tour en course. Et d’un dépassement viril et de toute beauté sur Oliveira, dans l’ultime virage. Une performance qui fait du bien, après une série assez noire. Même si, « avec des « si » », le Français pouvait très certainement gagner, ce dimanche.

Quoiqu’il en soit, avec un tel résultat, l’intéressé s’est probablement remis sur les bons rails, dans le but d’atteindre son objectif de fin de saison : offrir d’autres podiums à Avintia. Rendez-vous dès le week-end prochain, en Aragon…