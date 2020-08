Ken Block s’engage en Projekt E, le Rallycross électrique !

Après l’arrivée de Citroën Racing, le Projekt E continue d’enchaîner les annonces surprises. Aujourd’hui, on apprend que c’est Ken Block qui s’engage dans cette nouvelle catégorie du championnat du monde de Rallycross. Il fera sa première apparition à Holjes, en Suède, fin août.

Absent du WorldRX depuis le retrait de Ford fin 2017, Ken Block va faire un retour très remarqué dans la discipline. Et ce, car il va participer à la manche inaugurale du Projekt E, nouvelle catégorie en championnat du monde de Rallycross, lors de la première manche de la saison à Holjes (22-23 août).

Après l’essai de l’Odyssey 21 (véhicule tout terrain électrique) au dernier Dakar puis de la Mustang Mach-E 1400 récemment, Ken Block enfonce encore un peu plus le clou de l’électrique. Ainsi, il participera à la toute première manche mondiale de Rallycross électrique ! Il rejoint STARD pour piloter la Fiesta E-RX de l’équipe autrichienne lors de la première manche de la saison à Holjes, en Suède.

Le fantasque pilote américain se réjouit d’être de la partie : « Je suis honoré de participer au tout premier Rallycross électrique mondial de l’Histoire ! La Fiesta de STARD est géniale et j’ai hâte d’être à son volant à Holjes ! »

#BREAKINGNEWS – @kblock43 is back! The HHIC will make his competitive Electric debut in @projekteseries at the wheel of the STARD @FordPerformance Fiesta ERX! pic.twitter.com/MY45jCWTEH

— FIA World Rallycross Championship (@FIAWorldRX) August 5, 2020