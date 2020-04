King of the Hammers : focus sur une course comme seuls les USA savent en faire !

Aux USA, il n’y a pas à dire, ils ont le sens du spectacle. Alors profitons de cette période de confinement pour vous présenter une course peu médiatisée chez nous mais qui fait un malheur, là-bas. Récemment, le sponsor de l’événement, Monster Energy, a partagé images et vidéos de l’événement en question. Il s’agit du King of the Hammers, un événement qui se déroule dans les zones sableuses et rocheuses de la Californie, dans la Johnson Valley.

King of the Hammers : le show à l’américaine !

Pour participer au King of the Hammers, il faut bien sûr disposer de qualités de pilotage sur sol glissant et accidenté mais surtout, posséder un monstre de puissance ! Car il s’agit d’une course tout-terrain qui a lieu chaque début d’année. Outre l’épreuve principale, des runs de support ont lieu sur d’énormes trucks et autres véhicules gigantesques, l’important étant surtout de générer bruit et poussière. Et évidemment, sponsor oblige, les Monster Girls sont également de la fête pour le plus grand bonheur des spectateurs et spectatrices.

D’ailleurs, ce show est aussi et surtout l’occasion, pour des milliers de fans, de se rassembler pour une fête à ciel ouvert. Le tout agrémenté d’animations et concerts, dans un feu d’artifice de son et lumières. Alors voici la vidéo officielle de l’événement qui s’est déroulé fin janvier de cette année, suivi d’une galerie d’images reflétant bien l’esprit de cette compétition pas comme les autres. Du moins pour nous, européens…

source : Monster Energy