Kopecky répond à Pech Jr au Rally Pačejov

L’Invelt Rally Pačejov n’était plus présent au championnat tchèque des rallyes depuis 1999. En cette saison particulière dans le monde entier à cause du COVID-19, ce « Rallysprint » a fait son retour au calendrier du championnat. Un rallye que le leader du championnat Vaclav Pech Jr avait déjà remporté contrairement à Jan Kopecky qui n’y avait pas participé depuis 2001 ! Le duel s’annonçait intense.

Jan Kopecky devance Vaclav Pech Jr au Rally Pačejov 2020.

Au volant de sa Ford Focus RS WRC Vaclav Pech Jr a remporté les deux premières manches du championnat tchèque des rallyes. Et ce, à chaque fois devant Jan Kopecky et sa Skoda Fabia R5 Evo. Sur ce Invelt Rally Pačejov 2020, l’éternel rival de Kopecky pouvait frapper un grand coup et prendre une sérieuse option sur le titre.

Malheureusement pour le leader du championnat Jan Kopecky ne lui a pas laissé une chance de décrocher une troisième victoire cette saison. En effet, le pilote Skoda a remporté 11 des 14 spéciales du Rally Pačejov 2020. Roman Odložilík (ES13) et Vaclav Pech Jr (ES5 & ES12) ont su le priver du temps scratch. A l’arrivée, Kopecky remporte la troisième manche de la saison en République Tchèque pour plus d’une minute d’avance sur Vaclav Pech Jr. Le pilote EuroOil a eu quelques soucis de turbo sur sa Focus WRC et a dû composer avec une météo très capricieuse durant tout le week-end.

Sur sa Volkswagen Polo Gti R5 Jan Cerny décroche son premier podium de la saison. Roman Odložilík (Skoda Fabia R5 Evo) et Miroslav Jakeš (Skoda Fabia R5) complètent le top 5. A noter la bonne performance de Jan Sykora, 9e au volant d’une Mitsubishi Lancer Evo IX R4. Jan Dohnal, qui a vendu sa Focus RS WRC à Vaclav Pech Jr, a fait rêver les spectateurs au volant de sa Renault Clio Super1600 (ex Brice Tirabassi en WRC).

L’ultime rendez-vous de la saison en championnat tchèque des rallyes se déroulera début novembre. Avant ce Rallye Šumava 2020, Vaclav Pech Jr possède 7 points d’avance sur Jan Kopecky ! Il faudra donc absolument que le pilote à la Focus WRC gagne s’il veut remporter un nouveau titre de champion tchèque des rallyes et battre le « Tarmac Master » Jan Kopecky. A noter que les deux pilotes possèdent le même nombre de victoires sur cette épreuve : 5 !