La crise offre une vitrine inespérée à l’eSport, notamment via ES1

Comme chacun le sait, la période de crise que nous vivons actuellement est sans précédent. Et pour les amateurs de sports mécaniques, une belle alternative aux véritables compétitions existe, celle de se tourner vers les sports mécaniques virtuels. F1, Nascar, Rallye, MotoGP, WTCR, GT, la plupart des séries « réelles » ont été déclinées pour l’occasion. En France, c’est la chaîne ES1, récemment introduite dans le paysage télévisuel, qui diffuse le plus d’événements sportifs « virtuels ».

Va y avoir de l’ eSport !

D’ailleurs, pour faire face à cette crise et accueillir une audience grandissante, les grilles de programmes d’ES1 ont été revues. D’autre part, cette période de confinement a incité les responsables à penser et à lancer un nouveau magazine dédié particulièrement à l’ eSport, « Il va y avoir du sport ».

Pour Nicolas GICQUEL, directeur des programmes, « ES1 a su s’adapter à la situation actuelle en mobilisant ses talents et ses équipes afin de proposer des programmes et des contenus toujours inédits. La scène esport reste très dynamique. La chaîne qui la représente se devait de proposer au large public qui la regarde une offre aussi riche qu’à la normale, voire encore plus ».

Pour Bertrand AMAR, fondateur de la chaîne, « L’arrêt des compétitions sportives a incité de nombreuses chaînes de sport, comme BeIN Sports en France ou Fox aux Etats Unis à diffuser des compétitions d’esport. Il en est de même pour les grands champions sportifs traditionnels qui participent en ce moment à des compétitions de jeux vidéo depuis chez eux. C’est ainsi de nombreux téléspectateurs qui découvrent en ce moment l’esport, notamment sur ES1 dont la démarche a toujours été de rendre l’esport accessible au plus grand nombre»

Evidemment, nous vous invitons à découvrir cette chaîne, histoire de vous familiariser d’avantage encore avec le monde de l’eSport.