La date de présentation de la Mercedes F1 2020

C’est la cinquième écurie à dévoiler la date de présentation de sa monoplace, en Formule 1. Le Team AMG Petronas Mercedes vient donc de révéler que la prochaine flèche d’argent verrait le jour, officiellement, le 14 février prochain.

C’est à dire, comme la Scuderia Toro Rosso, le jour de la Saint Valentin ! Pour l’occasion, l’équipe en question a publié un teaser sur les réseaux sociaux ainsi qu’une vidéo que nous partageons avec vous sans plus attendre. Pour rappel, les écuries Renault, Mclaren, Ferrari et Toro Rosso avaient déjà dévoilé leurs dates de présentations. Voici l’ensemble de ces dates.

We’re not saying cancel your Valentine’s Day plans, but you should probably cancel your Valentine’s Day plans… 😘 pic.twitter.com/PXGoDvTxZ1

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 17, 2020