La F1 n’est « pas trop chère » pour Villeneuve

A l’occasion de notre reportage sur l’école Feed Racing créée par Patrick Lemarié et Jacques Villeneuve à Magny-Cours, le champion du monde 1997 a détaillé pourquoi la F1 n’est pas trop chère, bien au contraire.

Réduction des essais, budgets capés, la Formule 1 semble vouloir se donner une image de plus en plus économe. Une tendance qui ne plaît pas à Jacques Villeneuve. Pour lui, ces mesures économiques n’avantageront personne. Et surtout pas les petites écuries et les fans.

Villeneuve: « La F1 n’est pas trop chère »

« La F1 n’est pas trop chère nous a ainsi directement avoué Jacques Villeneuve, ce qui est en-dessous l’est. Un plafond budgétaire ne changera rien, c’est niveler vers le bas et ce n’est pas la bonne solution. Les coupures de budget ont été essayées en Formule 2, où il a été décidé d’avoir un châssis unique. Et depuis cela, ça coûte plus cher, donc ça ne fonctionne pas. Les gens ont quand même dépensé l’argent qu’ils ont, c’est logique ».

Selon lui, l’idée des budgets capés est par ailleurs contraire au principe même de la F1, censée être une discipline extrême. D’autant qu’il affirme que cela ne resserrera pas l’écart entre les petites et grandes écuries, puisque ces dernières ne chercheront pas à gagner:

« Il faut peut-être passer moins de temps à rendre le sport plus économe et se concentrer sur comment le rendre attrayant. Dès que quelque chose est plus économe, les gens trouvent ça moins excitant de toute façon. Il faut que la F1 reste farfelue, c’est supposé être extrême. Pas les autres catégories. Une saison de F4 à 450 000€, c’est complètement ridicule. C’est 8x le prix de la voiture, donc il n’y a aucune logique. Tout cela vient juste des mois et des mois de simulateur en amont, qui sont complètement ridicules. Donc ça coûte cher pour des raisons inutiles. Mettre des budgets capés en F1 n’y changera rien et permettra simplement aux petites équipes de se mettre plus d’argent dans les poches, puisqu’ils ne vont pas chercher à gagner ».

Les artifices tuent le sport

Mais comment alors rendre la F1 plus attrayante, elle qui est tant critiquée pour son manque d’action? En enlevant tous les artifices et en revenant aux bases du sport, avance Jacques Villeneuve. Bien qu’il rappelle avant toute chose que « les équipes se battent plus maintenant qu’à l’époque où tout le monde trouvait ça génial. Et pourtant, tout le monde trouvait ça génial ».

« L’époque Prost-Senna, ils étaient à deux, mettaient un tour au 3e… et tout le monde adorait. Donc où est le problème? C’était des gladiateurs, c’est tout. Les gens voyaient deux hommes qui sortaient du lot, mettaient leur vie en danger et ils savaient qu’ils ne pouvaient pas faire pareil. Aujourd’hui on n’a presque plus ça. Maintenant on est tombé dans l’artifice pour tenter de créer un spectacle et plus on tombe dedans, moins c’est un sport, moins c’est excitant. Il y a plus de dépassements, plus d’action qu’il n’y en a jamais eu… et tout le monde trouve ça ennuyant »

Remettre des essais pour recréer du contact

Pour le Canadien, le problème commence même dès l’éducation des nouveaux fans. Les simulateurs en usine remplaçant presque totalement les essais, il est de plus en plus difficile pour les jeunes de se forger des souvenirs indélébiles:

« Le fanatisme prend lorsqu’on est enfant. Et ça commence souvent lorsqu’un enfant va, à 10-12 ans, sur une journée d’essais avec son papa. C’est un souvenir qui reste et en grandissant on reste fan, c’est comme ça partout. Et c’est encore mieux si en plus on rate une journée d’école. Mais maintenant il n’y a plus d’essais, tout se passe dans des simulateurs. C’est impossible d’inculquer ce fanatisme à des enfants ».

Dans ce but, Jacques Villeneuve souhaiterait que la F1 soit moins restrictive quant aux tests des équipes. Ces derniers ne désavantageant pas les petites écuries. Tout en ayant une vraie valeur marchande, au contraire des simulations tout aussi chères réalisées en usine:

« Remettre des essais aiderait. Et les petites écuries ne seraient pas désavantagées, puisque oui ça coûte des sous les essais, mais ça a une vraie valeur marchande. Les sponsors sont là, on peut faire rouler des pilotes d’essais, et la F1 ne coûtait pas plus cher lorsque c’était des essais illimités. Les simulateurs aussi coûtent extrêmement chers, mais ne rapportent que des données ».