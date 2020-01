La FFSA choisit Oreca pour équipier ses licenciés

Oreca devient l’équipementier des licenciés FFSA pour les années 2020 et 2021. L’ambition est de développer l’accessibilité au sport automobile.

La Fédération Française du Sport Automobile choisit Oreca comme son nouvel équipementier officiel. Une décision fruit du désir de développer l’accès au sport automobile. Tout en offrant le meilleur accompagnement possible aux licenciés.

Des valeurs partagées, donc, par Oreca, qui collabore désormais officiellement avec la fédération. Grâce à sa partie Store, la firme tricolore proposera l’offre la plus pertinente et le conseil associé à l’attention de chaque licencié.

Tout en proposant également des avantages exclusifs, tels que des tarifs préférentiels. Mais aussi un service premium donnant un accueil téléphonique prioritaire. Ainsi, entre autres, qu’un service de livraison offert et illimité. Raphaël de Chaunac, vice-président du groupe Oreca, se réjouit en tout cas de ce partenariat :

« Nous remercions vivement la FFSA de nous avoir désignés et de nous faire confiance pour honorer ce rôle. Oreca Store a toujours eu pour ambition d’être le meilleur conseiller auprès de l’ensemble des pratiquants et des passionnés du sport auto. Ainsi, nous nous appliquerons à leur proposer un service optimum leur permettant de vivre notre passion commune dans les meilleures conditions. »

Avec ce partenariat, la FFSA souhaite en tout cas s’appuyer sur un partenaire d’expérience. Ceci afin de mettre ses licenciés dans les meilleures conditions possibles. Mais aussi de se rapprocher de ses clients, en comptant sur la pluralité des métiers d’Oreca. Ce que détaille Nicolas Deschaux :

« Je me réjouis que la FFSA s’associe à l’un des acteurs majeurs de notre sport en faveur de ses licenciés. Pour leur travail et leur implication, je tiens à remercier Hugues de Chaunac et ses équipes qui ont permis la conclusion de ce partenariat qui va permettre à nos pratiquants et bénévoles de bénéficier de l’expertise reconnue d’Oreca dans le domaine du sport automobile. »