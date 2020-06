La Formule 1 dans un mois, cela devient concret !

A un peu plus d’un mois du retour de la Formule 1, les choses semblent finalement s’imbriquer dans le bon sens. En effet, la Grande Bretagne va donner un coup de pouce à son Grand-prix en assouplissant la quarantaine d’ici la semaine prochaine. Tout en permettant aux événements sportifs de se dérouler. Et du côté de l’Autriche, les nouvelles sont bonnes également.

Formule 1 : « il n’y a plus qu’à ? »

Concrètement, pour que la saison démarre enfin par ce double Grand-Prix d’Autriche de Formule 1 en juillet 2020, il fallait que la chose soit validée par le gouvernement concerné. Ce qui vient d’être réalisé ! Aussi, les épreuves des 5 et 12 juillet ont maintenant d’excellentes chances d’être organisées : « Les deux courses de Formule 1 les 5 et 12 juillet 2020 à Spielberg, en Styrie, se dérouleront sans spectateurs. Les organisateurs ont présenté un concept de sécurité complet et professionnel. En plus de mesures d’hygiène strictes, le concept prévoit également des tests et des bilans de santé réguliers pour les équipes et tous les autres employés« , apprend-on par le biais d’un communiqué du Gouvernement autrichien.

Et du côté de la Grande Bretagne, qui était un temps menacée par l’entrée en vigueur de règles de quarantaine restrictives, les choses évoluent favorablement aussi. Car le Gouvernement s’est tout récemment exprimé en faveur d’un relâchement des restrictions dans le cadre de l’organisation d’événements sportifs internationaux. Chose qui englobe Silverstone et son/ses Grand-Prix. Nous devrions donc bien assister à deux courses anglaises, d’ici la mi-août.