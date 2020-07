La Formule 1 déboule en Grande-Bretagne, horaires et programme 2020

Dans l’aspiration de l’Autriche, de la Styrie et de la Hongrie, la Formule 1 poursuit sa campagne post-COVID « éclair » en posant ses valises en Grande-Bretagne. Et évidemment, pour le leader du championnat du monde des pilotes, il s’agit d’une excellente nouvelle. Car, sur le rapide circuit de Silverstone vont s’enchaîner deux courses, le Grand-Prix du 70ème anniversaire suivant celui d’Angleterre.

Formule 1 : deuxième double-GP de la saison

Après le duo Autriche/Styrie sur le Red Bull Ring, la F1 va s’offrir un second doublon, cette-fois à Silverstone. Ce week-end, c’est donc le traditionnel Grand-Prix de Grande Bretagne qui va se dérouler sur trois jours. Une piste qui devrait permettre aux Mercedes de dominer à nouveau, sachant que l’absence de pluie (même si quelques gouttes sont annoncées dans la nuit de samedi à dimanche) réduira grandement les espoirs des outsiders.

Car, il faut bien l’avouer, après trois courses, l’opposition paraît presque inexistante. Face aux allemandes. Bien qu’un espoir soit entretenu par Red Bull, sans doute la seule équipe capable de gagner cette saison, en dehors des flèches d’argent. Alors, en Angleterre, seuls des événements extérieurs imprévus (accrochages, mauvais départs, fiabilité) pourront priver les gris des deux premières marches du podium. Sur le papier tout du moins.

C’est donc en interne que la lutte sera à suivre, entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Toutefois, au-delà de la course à la victoire, la lutte s’annonce intense, derrière, pour les places d’honneur. Et si Red Bull sera favorite de ce second peloton, Ferrari, Mclaren -voire, Renault et surtout, Racing Point seront très certainement dans la bataille.

Silverstone : toujours pas de spectateurs

D’autre part, comme la situation l’exige, cette course se déroulera aussi sans l’ombre d’un spectateur. Une constante, cette année, bien que le Grand-Prix du Portugal (confirmé récemment) souhaite faire une entorse à cette règle.

Place maintenant au programme TV et aux horaires (heure de Paris) de ce Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1 édition 2020

Vendredi 31 juillet 2020

Essais libres 1 : 11H00, en direct sur Canal+ Sport

Essais libres 2 : 15H00, en direct sur Canal+ Sport

Samedi 1er août 2020

Essais libres 3 : 12H00, en direct sur Canal+

Qualifications : 15H00, en direct sur Canal+

Dimanche 2 août 2020

Départ : 15H10, en direct sur Canal+