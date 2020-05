La Formule 1 doit s’inspirer de l’Indycar : le souhait impossible de Brown ?

Zak Brown, décidément bien bavard durant ce confinement, a récemment donné un modèle à suivre, selon lui : L’Indycar ! Car pour le Directeur exécutif de Mclaren, la Formule 1 doit trouver le moyen d’offrir un spectacle similaire. Sans, pour autant, s’asseoir sur son ADN, différent de celui du championnat américain.

Pourquoi la Formule 1 n’égalera-t-elle jamais le spectacle de l’Indycar ?

Voir 10 à 15 vainqueurs différents pas saison et des écuries de milieu de grille remporter des courses, voilà ce que parvient à faire l’Indycar de façon régulière. Leur secret ? En premier lieu, les nombreuses interruptions de course dès qu’un incident a lieu. Chose qui regroupe régulièrement le peloton, pendant un Grand-Prix. Ce concept-là, il est évidemment possible de l’appliquer à la F1. Reste à définir si cela est souhaitable et comment réagiraient les fans. Mais cela peut se faire.

Seconde recette qui fait la différence, les châssis, identiques pour tout le monde. Ainsi, seuls deux packs aérodynamiques se différencient, celui allant avec les monoplaces propulsées par Honda et son équivalent côté Chevrolet. Du coup, nous sommes quasiment dans l’esprit d’un championnat monotype, avec seulement deux constructeurs. Chose qu’il est, bien entendu, impossible à mettre en oeuvre chez nous, en Formule 1. Car il s ‘agit d’un championnat de constructeurs et de structure privées -comme Mclaren et Williams- qui fabriquent tout de A à Z, à l’exception du moteur.

« Je pense que le produit sur la piste de l’IndyCar est le point où nous voulons que la Formule 1 se situe du point vue de la concurrence. Pas d’un point de vue technique, ne vous méprenez pas : la Formule 1 est la Formule 1, l’IndyCar est l’IndyCar. Ce que je veux dire par là, c’est que vous avez 17 courses, les grandes équipes gagnent toujours les championnats, mais vous avez trois ou quatre vainqueurs surprises par an. »

« Donc quand vous vous présentez au Grand Prix de Detroit, vous avez en quelque sorte une idée de qui va gagner. Mais il pourrait s’agir d’une dizaine de pilotes, et non de quatre ou cinq, donc c’est le double. Vous pouvez dire que ’10 à 15′ de ces pilotes peuvent gagner de façon surprenante deux ou trois fois par an. Cela n’arrive jamais en Formule 1. Je ne me souviens pas de la dernière fois où il y a eu un vainqueur surprise d’un Grand Prix. »

« Si nous pouvons resserrer la concurrence, je pense que les grandes équipes gagneront quand même les championnats. Mais nous ne devrions pas avoir à faire face à un chaos total pour obtenir une victoire surprise. Ce devrait peut-être être en raison d’un mauvais arrêt au stand ou d’une mauvaise journée, et non d’un carnage total qui donne un vainqueur surprise à la course » déclarait Zak Brown chez nos confrères de Motorsport.com.

Reste que, encore une fois, obtenir le même résultat qu’Outre-Atlantique avec des recettes qui ne peuvent être les mêmes, paraît pour le moins irréalisable…Néanmoins, nous pouvons sans doute nous en rapprocher, sans égaler toutefois cette diversité de vainqueurs et pilotes se relayant sur le podium. D’ailleurs, nous saurons bientôt si la Formule 1 se rapproche de cet ambitieux objectif, avec le règlement qui devrait être introduit en 2022. C’est, tout du moins, sa vocation première…

source