La Formule 1 paralysée, le message aux fans de Chase Carey

Pour les fans, pilotes, journalistes et nombreux intervenants dans les sports mécaniques, jamais une situation n’avait été aussi frustrante, triste mais surtout, étrange. En effet, personne ne peut réellement affirmer quand est-ce que les compétitions reprendront, des suites de la propagation du COVID-19. Alors, Chase Carey, le grand patron de la Formule 1, a souhaité nous adresser une lettre, afin de ne pas nous laisser dans l’inquiétude, sans doute. Voici ses mots, issus d’un communiqué officiel.

Formule 1 : Chase Carey parle d’une reprise « dès que possible«

Chers fans de F1,

Nous voulions fournir quelques réflexions et perspectives de la semaine dernière alors que nous nous attaquons à la pandémie de coronavirus.

Avant tout, notre priorité est la santé et la sécurité des fans, des équipes et des organisations de Formule 1, ainsi que de la société en général.

Nous nous excusons auprès des fans concernés par l’annulation en Australie, ainsi que le report des autres courses à ce jour. Ces décisions sont prises par la Formule 1, la FIA et nos promoteurs locaux dans des circonstances qui changent et évoluent rapidement, mais nous pensons que ce sont les bonnes mesures, qui sont nécessaires. Nous voulons également étendre nos réflexions à ceux qui sont déjà concernés, y compris ceux de la famille de Formule 1.

Nous reconnaissons que tout le monde veut savoir ce qui va suivre pour la Formule 1 en 2020. Nous ne pouvons pas apporter de réponses spécifiques aujourd’hui étant donné la fluidité de la situation. Cependant, nous prévoyons de lancer la saison du Championnat 2020 dès que cela sera sûr. Nous nous engageons quotidiennement avec des experts et des fonctionnaires pour évaluer la manière dont nous allons de l’avant au cours des prochains mois. Nous vous tiendrons au courant et vous fournirons des détails dès que possible sur Formula1.com.

Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension et nous souhaitons à vous et à vos familles tout le meilleur.

Cordialement,

Chase