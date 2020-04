La Formule 1 s’éloigne pour Alonso, le Dakar 2021 évoqué

Pour Fernando Alonso, la crise sanitaire du COVID-19 entraînant le confinement et donc, l’arrêt de tous les sports mécaniques arrive au plus mauvais moment. Car, des suites de l’infection, les autorités de la Formule 1 ont décidé de repousser le nouveau règlement. Reste maintenant, pour l’Espagnol, à définir quel sera son programme en 2021 et surtout, sans avenir dans les sports mécaniques.

Formule 1 : fin de parcours pour Fernando Alonso ?

Ce n’est un secret pour personne, Fernando Alonso misait beaucoup sur l’entrée en vigueur du nouveau règlement de la Formule 1 pour faire son retour dans la catégorie reine. Oui mais voilà, ce dernier a été repoussé à 2022 et probablement, dans les heures à venir, à 2023. Aussi, si le double champion du monde veut revenir avant, ses chances de briller seront minces. Sachant qu’aucune écurie de pointe ne souhaite l’engager. Car l’ibérique comptait justement sur une redistribution des cartes pour rejoindre une écurie de milieu de grille qui aurait alors disposé, selon ses plans, de performances en nette hausse. Et nous savons que des formations comme Haas auraient été prêtes à accueillir Alonso.

En conséquence, le come-back de Fernando en Formule 1 est probablement compromis. Alors l’intéressé devra définitivement se tourner vers une autre discipline comme l’Indycar. Sachant qu’il a également évoqué récemment une possible participation au prochain Dakar. Affaire à suivre, mais qui ne se démêlera probablement pas avant la fin de la crise du COVID-19…