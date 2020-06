La Formule 1 s’engage et lance #WeRaceAsOne et Racism must end

Nous ne cessons de le dire, cette année 2020 restera gravée dans les esprits, d’un point de vue historique. Tout d’abord en raison de la crise sans précédent, liée au coronavirus. Mais aussi à la suite des gigantesques manifestations anti-racisme ayant eu lieu partout dans le monde, post-confinement.

Formule 1 : #WeRaceAsOne et Racism must end

Aussi, la Formule 1 tenait à s’engager pour remercier celles et ceux touchés de près ou de loin par le virus du COVID-19 et ayant oeuvré pour l’amélioration de la situation. Par ailleurs, dans un autre registre et probablement sous l’impulsion de Lewis Hamilton, la catégorie reine a également décidé de prendre position pour lutter contre le racisme. Qui existe en F1, comme partout ailleurs. Plus largement encore, c’est pour un monde plus tolérant à l’égard de la diversité que Liberty Media sollicite.

« I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds » – @LewisHamilton — Formula 1 (@F1) June 22, 2020

« Le monde entier s’est rassemblé en une communauté pour se battre contre le COVID-19. Cela a fait ressortir le meilleur de la nature humaine. Ces dernières semaines, des gens de tous horizons se sont unis pour condamner le racisme et les inégalités, des choses qui n’ont plus leur place dans notre monde moderne. En tant que premier sport international à reprendre, nous pensons pouvoir faire la différence et utiliser notre voix pour s’attaquer à ces problèmes vitaux. En tant que membre de la grande famille mondiale de la FIA, nous reconnaissons ses principes fondamentaux, parmi lesquels figure la lutte contre toute forme de discrimination. »

« Cette initiative sera la base pour les priorités énoncées ci-dessus et vise à s’attaquer aux plus grands problèmes auxquels sont confrontés notre sport et les communautés mondiales. Ce ne sera pas seulement pour une semaine ou pour une année, tandis que les problèmes disparaîtront des gros titres. Il s’agit de soutenir la stratégie de la F1 pour faire une différence tangible dans notre sport et notre société. »

Un engagement sur le long terme donc, à l’inverse d’un simple phénomène éphémère. Rendez-vous en Autriche, début juillet, pour découvrir les mentions évoquées sur les monoplaces et autres.