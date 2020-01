La Formule 1 s’engage pour l’environnement avec les Nations Unies

La Formule 1 et la FIA ont récemment signé un accord avec les Nations Unies. Le but étant d’agir contre le réchauffement climatique.

La Formule 1 et la FIA agissent contre le réchauffement climatique. Le 22 janvier dernier, la catégorie reine et l’instance dirigeant le sport automobile ont signé l’initiative « Le sport au service de l’action climatique ».

Mise en place par les Nations Unies, cette action impose cinq principes aux signataires. Promouvoir des actions responsables de l’environnement et éduquer quant à cela. Mais aussi réduire l’impact climatique, promouvoir une consommation durable et responsable. Ainsi que communiquer sur l’urgence climatique.

L’initiative idéale pour la Formule 1, qui souhaite déjà devenir neutre en carbone d’ici à 2030. En signant cela, la catégorie reine du sport automobile espère donc poursuivre son action en faveur du climat. Ce qu’a détaillé Chase Carey, président du championnat :

Une initiative qui ne concerne toutefois pas uniquement la Formule 1. Puisque la FIA est aussi signataire de cette dernière. Jean Tout voulant promouvoir un sport plus propre. Pour cela, il peut aussi compter sur les catégories Formule E et Extreme E, déjà engagées dans cette initiative :

Hormis le quatuor automobile engagé dans cette initiative, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont également signataires de cette dernière. De quoi faire bientôt changer l’environnement de la Formule 1 et du sport automobile. Alors que la Formule E est pour sa part la seule catégorie éco-responsable en sport automobile.

