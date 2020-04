La Formule 1 vise un début de saison en juillet

La Formule 1 envisage de débuter la saison 2020 du 3 au 5 juillet en Autriche. Une épreuve qui précéderait un lent glissement vers l’Asie, puis l’Amérique. Avant de finir l’année en décembre, avec Bahreïn et Abu Dhabi.

Après l’annulation du Grand Prix de France annoncée ce matin, la Formule 1 donne une nouvelle ébauche de calendrier pour cette saison qui tarde à démarrer. Chase Carey, président de la FOM, se dit confiant pour organiser « 15 à 18 courses ».

Tout cela risque néanmoins encore d’évoluer, tant la situation liée au COVID-19 est instable. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto pour en savoir plus.

A potential start date for the season

Formula 1 is targeting a 15-18 race season, beginning in Austria on the weekend of July 3-5 #F1 pic.twitter.com/UjBGtvDj2s

— Formula 1 (@F1) April 27, 2020