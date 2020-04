La Formule E avec l’ UNICEF, aux côtés des enfants

C’est par le biais d’un communiqué officiel que l’organisation du championnat du monde de Formule E annonce son association avec l’ UNICEF. Le but, venir en aide aux enfants vulnérables et familles les plus exposées au COVID-19. Voici l’intégralité du communiqué de presse :

Le partenariat se concentrera sur le maintien des enfants du monde entier en bonne santé et sur l’apprentissage dans le contexte actuel, avec des fonds destinés à l’enseignement à distance et à la fourniture d’équipements de protection pour le personnel hospitalier et les soignants situés en première ligne.

Comme l’UNICEF, la Formule E a la vision d’un avenir meilleur, pour les enfants et les jeunes, afin qu’ils grandissent sur une planète plus propre et plus sûre. En tant que sport international dont l’objectif est de lutter contre le changement climatique en accélérant l’adoption des véhicules électriques, la Formule E est à même d’utiliser ses plateformes pour sensibiliser aux actions de l’UNICEF liées à la protection des enfants contre les effets du coronavirus.

En partenariat avec l’UNICEF, la Formule E lancera des initiatives de collecte de fonds pour soutenir l’appel mondial de lutte contre le coronavirus. Ces actions débuteront par un don initial dans le but d’avoir un impact immédiat sur le travail de l’UNICEF.

La réponse de l’UNICEF face à la pandémie de coronavirus s’articule d’abord autour du maintien en bonne santé des enfants et des jeunes à travers le monde et leur bien-être. Ensuite, il s’agit d’agir sur le manque de possibilité en matière d’éducation et sur les discriminations résultant d’une désinformation généralisée.

Jusqu’à présent, l’impact du coronavirus sur les enfants est énorme. Un nombre vertigineux de 1,5 milliard d’enfants sont privés de scolarité en raison des fermetures d’écoles. Avec des perturbations majeures sur l’économie mondiale, de nombreuses familles risquent de perdre leurs moyens de subsistance et de tomber dans la pauvreté. Cette situation ne ressemble à aucune autre auparavant.

Les dons, la collecte de fonds et le soutien de la Formule E pour faire connaître la mission de l’UNICEF visent à améliorer la vie des enfants à travers le monde.