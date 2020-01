La Formule E électrise Santiago, voici le programme et les horaires!

La FIA Formule E se rend samedi 18 janvier à Santiago au Chili. Troisième épreuve du calendrier, voici le programme et les horaires de toutes les séances.

Pour la troisième fois de son histoire, Santiago accueille un E-Prix de Formule E. Ce samedi 18 janvier, les monoplaces électriques vont en effet électrifier la capitale du Chili. Pour une épreuve historiquement parmi les plus disputées.

En parlant de disputer, justement, tout les pilotes tenteront d’arracher la première place du général à Alexander Sims. Double poleman, puis 8e et vainqueur en Arabie-Saoudite, le pilote BMW mène en effet la danse. Le classement général est toutefois encore serré, après seulement deux courses.

Car avec 35 points au compteur il devance de cinq petites unités Stoffel Vandoorne, pour l’écurie « débutante » Mercedes. Deux fois 3e à Ad-Diriyah le Belge tentera d’aller chercher son premier succès ce samedi à Santiago. Face à lui, l’expérimenté Sam Bird se posera clairement comme l’un des favoris. Vainqueur au Chili l’an passé, lui qui pointe actuellement 4e du championnat pourrait tenter un coup sur ce terrain qu’il connait bien.

Jean-Eric Vergne doit faire honneur à son statut de champion

Du côté des Français, tout reste également à faire. Manquant de performance en plus d’être malchanceux à Ad-Diriyah, le champion en titre, Jean-Eric Vergne, ne pointe actuellement que 12e du championnat. Avec quatre points, il est déjà bien loin d’Alexander Sims, tout en devançant quand même son équipier d’une unité.

Sur sa Techeetah, il revient toutefois en territoire conquis. Puisqu’en février 2018, il avait remporté le premier E-Prix du Chili. Ceci au terme d’une course extrêmement disputée face à son équipier, André Lotterer. Les deux hommes s’accrochant même à quelques boucles du but, sans toutefois détruire leur course. Donnant ainsi à l’équipe chinoise le premier doublé de l’histoire du championnat.

Programme et horaires de l’E-Prix de Formule E de Santiago

Retrouvez en tout cas le programme de cet E-Prix disputé samedi 18 janvier. Chili oblige, le décalage horaire sera assez important (moins quatre heures par rapport à la France, Ndlr). Si les essais libres se disputeront en début d’après-midi, les qualifications et la course s’enchaîneront en soirée.

Samedi 18 janvier

