La Formule E opte pour la flexibilité (technique), pendant la crise

C’est dans l’optique de réduire les coûts pour les écuries que les organisateurs du championnat de Formule E et les pouvoirs sportifs ont mis en place de nouvelles règles. Ainsi, lors des deux saisons à venir, l’évolution des monoplaces sera limitée. Concrètement, l’introduction de la Gen2 EVO sera reporté, d’une certaine manière. C’est à dire que les équipes pourront choisir de ne l’introduire qu à partir de la saison 2022/2023. De plus, aucune autre évolution ne sera proposée durant cette période de deux saisons pleines.

Formule E : les écuries ont été écoutées

» Dans ces temps difficiles, nous avons adopté une approche flexible. Nous avons non seulement choisi rapidement de suspendre provisoirement la saison, mais nous avons mis en place des mesures pour contrôler les coûts et diminuer le niveau de développement au sein des équipes. Nous avons attentivement écouté les écuries et les constructeurs avec la FIA et avons choisi de reporter le lancement de la Gen2 EVO en limitant les équipes à une seule homologation pour les deux prochaines années. C’était une action nécessaire pour contenir les coûts face à la crise sanitaire et financière que l’on traverse » a ainsi déclaré le boss de la FE, Alejandro Agag

Rappelons que le championnat actuel de Formule E a été suspendu, jusqu’à nouvel ordre.