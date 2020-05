La Formule E pourrait délaisser les courses en ville

Avec la crise traversée actuellement par le monde entier, certaines choses vont changer, de manière parfois radicale. Et bien sûr, les sports mécaniques sont concernés par ces modifications à prévoir. Parmi les séries prêtes, ouvertement, à faire le nécessaire, le championnat du monde de Formule E. Ainsi, le patron de la série 100% électrique le concède, les courses pourraient ne plus se dérouler en ville, durant un certain temps.

Formule E : trois ans à l’écart des circuits

Faut-il s’attendre à voir les Formule E débarquer massivement sur des circuits « classiques » ? C’est une piste à ne pas écarter, après les propos d’ Alejandro Agag, qui envisage même trois années sans ePrix sur circuits citadins. Des propos tenus chez nos confrères de motorsport.com :

« La vérité est que nous devons faire passer en premier la santé des gens et des citoyens dans chaque ville, etc. Donc tant qu’il ne sera pas complètement sûr de courir dans les villes, nous ne ferons pas de course dans les villes. Mais tant que nous pourrons faire la course, nous ferons la course. Donc même si l’ADN ne changera pas – la Formule E est faite pour la ville – tant qu’il y aura des raisons liées à la santé, tout le monde comprendra que nous devrons faire une exception. Cette exception pourrait durer deux mois, espérons-le. Mais elle peut durer six mois, un an, deux ans, trois ans. Je ne pense pas que, dans le pire des cas, cela durera plus de trois ans. Tout le monde aura été contagieux, et alors tout le monde sera immunisé ».

Et bien que cela serait dommageable pour les partenaires actuels (les différentes agglomérations partenaires de la FE), cela pourrait faire du bien aux circuits, souvent en difficulté financière, sur le vieux continent tout du moins. D’ailleurs, géographiquement parlant, l’on se dit qu’un ePrix de Paris pourrait, pourquoi pas, laisser place à un ePrix de Magny-Cours ? Bien que d’autres circuits existent autour de la capitale française. Un dossier à suivre avec attention…

source

Photo en une : Alexandre Guillaumot / DPPI