La Formule E reprend en août avec 6 courses en 10 jours, à Berlin

C’est au tour de la Formule E de reprendre ses droits. Mais contrairement à d’autres catégories, les dirigeants de la formule 100% électrique ont misé sur un seul et unique circuit. Si bien que, dès le mois d’août prochain, six ePrix s’enchaîneront en seulement dix jours ! Tous dans le même pays à savoir, l’Allemagne. Il y aura donc six courses de F1 sur le circuit de Berlin, entre les 5 et 13 août prochains. Evidemment, les monoplaces les plus à l’aise sur ce tracé jouiront d’un avantage indéniable. Chose qui pourrait faire grincer quelques dents…

– La fin du Championnat ABB FIA Formula E se disputera à Berlin sur l’aéroport de Tempelhof, après l’approbation de la FIA.

– Six courses à huis clos se dérouleront en neuf jours.

– Trois double-headers sur plusieurs tracées se succèderont les 5-6, 8-9 et 12-13 août.

– La Formule E et la FIA mettent en place des mesures de sécurité strictes pour protéger le staff et les concurrents.

JAMIE REIGLE

» Depuis que nous avons suspendu notre saison en mars, nous avons choisi un calendrier révisé qui, d’abord, priorise la santé et à la sécurité de notre communauté, puis conserve la singularité de la Formule E que sont les courses en centre-ville, enfin ce calendrier offre une conclusion passionnante à la saison actuelle, d’ores-et-déjà incroyable. Nous nous dirigeons vers Berlin Tempelhof, un lieu que nos équipes, les pilotes et les fans adorent, pour organiser un festival de neuf jours avec trois double-headers. Ce festival comportera trois tracées de piste présentant un nouveau challenge et créant les conditions pour l’imprévisible et le spectacle. La Formule E a travaillé incroyablement dur au cours des dernières semaines pour nous permettre de reprendre la course à Berlin. Je souhaite remercier la FIA, nos constructeurs, nos équipes et nos partenaires pour leur soutien continu, la ville de Berlin pour leur coopération et leur flexibilité et nos fans pour leur patience. «

Les détails de ce calendrier unique en son genre