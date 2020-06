La grille inversée en Formule 1 envisagée pour la saison prochaine

Si vous pensiez que l’idée de la grille inversée en Formule 1 était aux oubliettes, vous faisiez fausse route ! Nous faisions fausse route aussi, d’ailleurs. Car Ross Brawn persiste et signe en envisageant l’introduction de ce concept l’année prochaine. Et pour l’introduire, il faudra qu’il fasse modifier certaines règles.

Ross Brawn va-t-il faire passer en force la grille inversée ? Il semblerait. Car l’homme fort de Liberty Media n’en démord pas, il veut que ce format soit introduit en 2021, dans la catégorie reine. Sauf qu’il n’y a aucune raison pour que Mercedes (seul opposant ferme à l’idée) change d’avis. Alors, comme il l’évoquait récemment, Brawn pourrait faire modifier la règle selon laquelle l’unanimité ne serait plus requise, dans le cadre d’un vote visant à effectuer une modification quelconque.

Attention toutefois car une telle chose pourrait vexer Mercedes, qui pourrait menacer de quitter la Formule 1. Sachant qu’en matière de parité, la grille inversée reste quelque chose de très contestable, minimisant grandement les performances respectives des monoplaces. Surtout sur des circuits comme ceux de Monaco et Budapest. Attention, dès lors, à ce que la F1 n’y perdre pas ne crédibilité, au passage…

The ultimate birthday present 🎁

Jean Alesi wrote himself into @ScuderiaFerrari legenda with his sole #F1 victory, #OnThisDay in 1995 👏 pic.twitter.com/TuqfA5BdEc

— Formula 1 (@F1) June 11, 2020